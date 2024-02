Laurent Mekies maakt zich bij Visa Cash App RB op voor zijn eerste seizoen als teambaas in de Formule 1. Er zijn de afgelopen maanden wat vraagtekens over de samenwerking tussen Red Bull Racing en haar zusterteam gekomen en Mekies legt bij Formule1.com uit waarom zijn team niets verkeerds doet.

Red Bull is binnen de Formule 1 het enige merk dat over twee teams beschikt. Nadat Jaguar in 2005 werd overgenomen en Red Bull Racing werd opgericht, werd een jaar daarna ook Minardi overgenomen en omgedoopt tot Toro Rosso. In die hoedanigheid zijn er veel junioren doorgestroomd naar het Oostenrijkse topteam. Inmiddels is het Red Bull Racing dat de dienst uit maakt binnen de Formule 1 en diverse concurrenten plaatsen dan ook vraagtekens bij de samenwerking met het zusterteam.

'Delen wat we kunnen delen'

Met de transformatie van AlphaTauri naar Visa Cash App RB worden de banden met Red Bull ook aangehaald. "We bevinden ons in een situatie waarin we één eigenaar hebben van twee teams, en natuurlijk wordt aan ons gevraagd – 'wat kunnen we delen?' We zouden moeten delen. We kijken naar de regels en doen het delen dat we kunnen doen", zo legt hij uit. Toch kleven er niet alleen maar voordelen aan het overkopen van componenten. "Het komt ook met een keerzijde. Als je bijvoorbeeld de versnellingsbak van iemand anders neemt, wat veel teams doen, moet je wachten tot het team de versnellingsbak heeft ontworpen om te begrijpen waar je ophangingspunten zullen zijn – wat van invloed is op je aerodynamische beslissingen. Er zijn compromissen."

Binnen de lijntjes kleuren

Mekies benadrukt daarbij dat zijn team zich geheel binnen kaders van het toegestane bevindt. "De regels zijn glashelder over wat je zelf moet doen en wat je kunt kopen. Historisch gezien is bijvoorbeeld geaccepteerd dat je je krachtbron van een derde partij koopt. Samen met de krachtbron kun je de versnellingsbak en de ophanging kopen – dat zijn de belangrijkste onderdelen die je kunt kopen als je ervoor kiest om dat te doen." Toch blijft er nog een heleboel over wat het team zelf moet produceren. "De regels zorgen ervoor dat je de rest van de auto zelf doet – je chassis, je aerodynamica, je koelsystemen, alles wat de prestaties beïnvloedt – dat is iets wat fabrikanten definieert en de regels zijn heel duidelijk."