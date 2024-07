Yuki Tsunoda kwam tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije op hoge snelheid in de vangrail terecht. Red Bull-zusterteam VCARB onthulde na afloop van het weekend op de Hungaroring dat de G-krachten tijdens de crash ontzettend hoog waren.

VCARB was op het Centraal-Europese circuit opnieuw een solide middenvelder en kwam zelfs met beide auto's in Q3 terecht. Daniel Ricciardo en Tsunoda kwalificeerden zich als negende en tiende, respectievelijk, maar de laatstgenoemde crashte zwaar in de laatste minuten van de sessie. Bij het uitkomen van de vijfde bocht, een lange rechterdoordraaier, werd de Japanner gelanceerd over een stuk astroturf en hij stuiterde al vliegend zijwaarts tegen de muur. De FIA besloot om voor de race van zondag een mini-grindbak aan te leggen in de hoop een soortgelijke crash te vermijden. VCARB had een boel werk aan de winkel om de auto van Tsunoda te repareren, maar hij zou in de race negende worden en sleepte zo twee puntjes binnen. Ricciardo moest genoegen nemen met P12, nadat hij op de verkeerde strategie was gezet.

68g

In haar eigen weekend debrief onthulde VCARB dat Tsunoda G-krachten van 68g ondervond. Dat betekent dat de 24-jarige uit Sagamihara kreeg te maken met maar liefst 68 keer zijn eigen lichaamsgewicht, en dat maakt het een van de zwaarste impacts in de Formule 1 ooit.

Jules Bianchi maakte de hoogste G-krachten ooit mee en helaas werd hem dat fataal. Tijdens de extreem natte Japanse Grand Prix van 2014 spinde hij van de baan en crashte hij tegen een kraan aan die in de grindbak stond om de auto van Adrian Sutil op te pakken. De klap van 254g resulteerde in ernstige verwondingen. Na meerdere maanden in een coma te hebben gelegen, overleed de jonge Fransman op 17 juli 2015.

Tijdens de pre-kwalificatie voor de Britse Grand Prix van 1977 bleef het gas openhangen van de LEC van David Purley. Hij ging van 173 naar 0 km/u over een afstand van 66 centimeter, toen hij de muur raakte, resulterend in G-krachten van 179,8g. Hij herstelde van de meerdere botbreuken die hij had opgelopen, en keerde anderhalf jaar later terug in de autosport.

Toen Luciano Burti in de Belgische Grand Prix van 2001 de Jaguar van Eddie Irvine raakte, verloor hij zijn voorvleugel en ging hij op hoge snelheid een bandenmuur in. De Prost-coureur liep een hersenschudding op na een klap van 111g. De beruchte crash van Rubens Barrichello tijdens de kwalificatie voor de San Marino Grand Prix van 1994 was een impact van 95g. Ralf Schumacher brak in 2004 zijn rug bij een crash op de banking van Indianapolis en moest een aantal wedstrijden missen na een klap van 78g. Robert Kubica werd voor één race vervangen door Sebastian Vettel, toen hij in de Canadese Grand Prix van 2007 op hoge snelheid tegen een betonnen muur vloog. De BMW-Sauber-coureur had een gekneusde enkel en een hersenschudding na 75g te hebben moeten doorstaan. Allan McNish knalde dóór de vangrail tijdens de kwalificatie voor de Japanse Grand Prix van 2002, maar liep na een impact van 69g geen ernstige verwondingen op.

Tsunoda's crash staat qua klap die hij meemaakte, op de achtste plek van een rijtje waar je als coureur eigenlijk niet op wilt staan. Ondanks dat het ongeluk veel dramatischer was, was de impact bij Romain Grosjean in de Grand Prix van Bahrein in 2020 67g. Toen Max Verstappen in de bandenmuur belandde na een tik van Lewis Hamilton op Silverstone in 2021, was het een impact van 51g.

