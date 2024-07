De wedstrijdleiding heeft dit weekend tijdens de F1 Grand Prix van België de eer gekregen om de zwaarste gridpenalty uit te delen van het seizoen 2024. Yuki Tsunoda moet namelijk maar liefst 60 posities achteruit.

De twee teams van Red Bull hebben een boel werk aan de winkel gehad met de Honda RBPT-krachtbronnen in aanloop naar de wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps. Max Verstappen heeft een nieuwe verbrandingsmotor gekregen. Aangezien het zijn vijfde zogeheten ICE is van het seizoen, moet de in Hasselt geboren coureur voor de Nederlandse en Belgische supporters een gridstraf van 10 plekken incasseren. In artikel 28.2 van het sportief reglement van de FIA staat beschreven hoeveel motoronderdelen gebruikt mogen worden en de kampioenschapsleider heeft dus deze regel overtreden.

60 posities

Bij VCARB, het zusterteam van de energiedrankfabrikant, zijn ze met maar liefst zes motoronderdelen over de limiet gegaan. Het gevolg is dat Tsunoda een gridpenalty aan zijn broek krijgt van 60 posities. De Japanner is aan zijn vijfde verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K begonnen evenals een derde energy store (batterij) en control electronics. Ook heeft hij een nieuw uitlaatsysteem, maar dat is pas zijn vijfde van het seizoen, terwijl je er onbestraft acht mag gebruiken. Tsunoda's straf is de zwaarste gridpenalty van 2024 tot nu toe. Pierre Gasly kwam met 50 plekken voor de Britse Grand Prix nog in de buurt. De Alpine-coureur viel toen vóór de start al uit met een kapotte versnellingsbak. Volgens artikel 42.3d resulteert een gridstraf van meer dan 15 posities automatisch in de penalty dat de coureur als laatste moet starten.

Yuki Tsunoda heeft de zwaarste gridstraf van 2024 gekregen: de VCARB-coureur moet voor de Belgische Grand Prix 60 plekken achteruit. Hij is met 6 motoronderdelen - verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K, batterij en control electronics - over de limiet gegaan.#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/t00Drgpx0z — GPFans NL (@GPFansNL) July 26, 2024

