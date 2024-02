Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, laat weten dat het team wel degelijk zwakke plekken ziet bij de auto waarin Max Verstappen in 2022 en 2023 zo dominant kampioen werd.

In een interview met Motorsport.com laat Waché weten dat de RB19 wel degelijk zwakke plekken had die het team in 2024 hoopt aan te pakken, terwijl ook de coureurs weer andere dingen zien en voelen as ze in de auto zitten. "Het team heeft nog wel enkele zwakke plekken in de RB19 gevonden, al is ons perspectief misschien iets anders dan dat van Max. Max is natuurlijk een coureur en voelt dingen anders, al heeft hij het alsnog wel aardig goed samengevat."

Artikel gaat verder onder video

Zwakke plek auto Red Bull

Wat is volgens Waché en zijn team de zwakke plek van de auto van Red Bull? "Langzame bochten vormen absoluut één van onze verbeterpunten voor de nieuwe auto. In bochten van negentig graden zijn we vorig jaar niet het beste team gebleken, zoals ook wel te zien was tijdens de kwalificaties in Baku en Singapore. De manier waarop we over de kerbstones en de hobbels gingen, was ook niet perfect. Die dingen moeten we idealiter verbeteren."

Niks is gratis

Waché weet inmiddels als geen ander dat alles in F1 geld kost. Zo ook upgrades, aanpassingen en de kosten die een team maakt als een aanpassing niet blijkt te werken. "In onze business is geen enkele aanpassing gratis. Je kunt de potentie van één onderdeel wel vergroten, maar vaak heeft die ene aanpassing ook grote invloed op andere delen van de auto. We moeten dus erg voorzichtig zijn, vooral voorzichtig zijn om niet kapot te maken wat we met de RB19 aan sterke punten hadden. Precies die balans proberen we te vinden: de zwakke plekken aanpakken zonder onze sterke punten af te vlakken voor de RB20."