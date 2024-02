In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag nieuwe ontwikkelingen in de zaak rondom Christian Horner. De Red Bull Racing-teambaas is de hoofdpersoon in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, en aanstaande vrijdag zou er een conclusie uit het onderzoek naar de Brit moeten komen. Verder heeft Valtteri Bottas de deur op een kier gezet voor een terugkeer bij Mercedes, heeft Carlos Sainz laten weten zich geen zorgen te maken over de toekomst en is er meer bekend over het salaris dat Lewis Hamilton gaat verdienen bij Ferrari. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Komende dagen allesbepalend voor Christian Horner

De toekomst van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lijkt de komende dagen in begon te gaan worden gegoten. Aanstaande vrijdag volgt er naar verluidt een conclusie uit het onderzoek dat momenteel naar de Brit wordt gedaan, vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Zou Horner zijn functie als teambaas hierdoor neer moeten leggen, wordt in teammanager Jonathan Wheatley een - in ieder geval tijdelijke - opvolger gezien. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Vowles reageert op Horner-beschuldigingen

Williams-teambaas James Vowles is de eerste collega uit de paddock die heeft gereageerd op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Christian Horner. "Ik kan alleen controleren wat er binnen Williams gebeurt", klinkt het onder andere. "Ik kan binnen een omgeving alleen laten zien hoe we moeten zijn. De beste ideeën komen niet wanneer je een gesloten groep individuen bent, maar van diversiteit. Deze beschuldigingen zijn beschuldigingen waarvan ik verder niet weet wat er achter zit en wat er precies gebeurd is." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Bottas zet deur open voor terugkeer Mercedes

Valtteri Bottas staat niet afwijzend tegenover een terugkeer naar Mercedes, het team waar hij tussen 2017 en 2021 ook al actief was. Nu Lewis Hamilton na afloop van komend seizoen naar Ferrari vertrekt, is er een vacature ontstaan bij de Duitse renstal en Bottas wil niets op voorhand uitsluiten, zo laat hij weten."Of ik terug zou gaan? Ja...", aldus Bottas, die daaraan toevoegt zich nu echter volledig te richten op het toekomstige project met Audi. "Maar als dat niet zou gebeuren [met Audi], is er geen team waar ik niet naartoe zou gaan, laat ik het zo zeggen. Maar ik ken mijn prioriteiten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Sainz maakt zich geen zorgen over de toekomst

Carlos Sainz vertelt zich geen zorgen te maken over zijn toekomst binnen de Formule 1. De Spanjaard laat weten dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt aan welke stap hij na zijn vertrek bij Ferrari zal zetten. "Ik ben kalm, op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de volgende stap. We gaan een belangrijk jaar tegemoet. Het is mijn laatste seizoen met Ferrari, dus ik wil ontzettend mijn best doen. Ik maak mij geen zorgen over de toekomst, er komen mooie dingen aan", aldus de Spanjaard. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'Hamilton levert aanzienlijk deel van salaris in na overstap naar Ferrari'

Lewis Hamilton gaat vanaf 2025 bij Ferrari minder verdienen dan momenteel bij Mercedes, aldus de Italiaanse media. Wel krijgt hij zo'n veertig miljoen euro meer dan zijn aanstaande voorganger, Carlos Sainz. De Brit zou bij Ferrari namelijk naar verluidt 50 miljoen euro per seizoen gaan verdienen. Een astronomisch bedrag, maar tegelijkertijd aanzienlijk minder dan zijn huidige salarisstrookje. Bij Mercedes krijgt de man uit Stevenage 60 miljoen euro per seizoen overgemaakt. Het hele verhaal lezen? Klik hier.