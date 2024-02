Christian Horner draait als teambaas aan de knoppen bij Red Bull Racing, maar de vraag is hoe lang dit nog zo blijft. De Brit wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en her en der klinken al geluiden dat hij - al dan niet tijdelijk - op non-actief wordt gezet. Mocht dat het geval zijn, dan lijkt er al een invaller klaar te staan: Jonathan Wheatley.

Eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Horner waarschijnlijk vrijdag tekst en uitleg moet komen geven over de beschuldiging(en) die tegen hem zijn gedaan. De teambaas zou 'ongepast gedrag' hebben vertoond tegenover een medewerker van Red Bull Racing, maar zelf ontkent hij stellig dat er iets van de beweringen waar is. Bij Red Bull nemen ze de zaak hoog op en is er inmiddels een onderzoek ingesteld. De energiedrankgigant zou volgens de laatste berichten voor 15 februari duidelijkheid willen hebben over de zaak, zodat men eventueel nog voor het begin van de testweek in Bahrein kan switchen van teambaas.

Artikel gaat verder onder video

'Geri Halliwell in tranen door geruchten grensoverschrijdend gedrag Christian Horner'Lees meer

Wheatley zou tijdelijk honneurs kunnen waarnemen

De geluiden dat Horner uit zijn functie wordt gehaald, worden alsmaar sterker. Maar wie de Brit eventueel op moet volgen, daar is überhaupt nog niet over nagedacht. Wel zou Red Bull mogelijk teammanager Wheatley in willen zetten om de honneurs tijdelijk waar te nemen. Dit zou dan echter een korte periode betreffen, zo weet het Duitse Motorsport-Magazin.com te melden. "Waarschijnlijk is teammanager Jonathan Wheatley bereid om in ieder geval één keer als interim-teambaas op te treden", zo klinkt het.

Helmut Marko heeft "geen ambitie" als teambaas

Dr. Helmut Marko is geen optie voor de Oostenrijkers. De man uit Graz staat officieel ook niet onder contract bij het Formule 1-team, maar bij het moederbedrijf van het energiemerk. Daarnaast zou de 80-jarige Mark volgens bovengenoemd medium "helemaal geen ambitie hebben om de zaak over te nemen."