Christian Horner kwam maandag ineens plotsklaps negatief in het nieuws toen De Telegraaf groot uitpakte met een onderzoek tegen de Britse teambaas van Red Bull Racing. Horner zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Williams-voorman James Vowles is de eerste teambaas die zich over de zaak uitspreekt.

We waren nog niet bijgekomen van het grote Lewis Hamilton-nieuws van afgelopen week of er werd op maandag alweer een nieuwe bom gedropt in de Formule 1. Op maandag kwam het nieuws naar buiten over Horner, die onderzocht wordt wegens het schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie van Red Bull. De Brit zelf heeft de aantijgingen voorlopig resoluut van de hand gewezen, maar op de achtergrond circuleren er wel een aantal berichten die erop wijzen dat er toch wat meer aan de hand lijkt.

Veranderende situatie

Voorlopig is het nog wachten tot we meer weten en is Horner natuurlijk onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Vowles krijgt in ieder geval in gesprek met Bloomberg vast de vraag om zijn licht te laten schijnen op de hele situatie: "De sport zelf, ga even twintig jaar terug. Toen werd de sport gedomineerd door mannen. Als je een team had, waren het vooral witte, waarschijnlijk mannelijke, waarschijnlijk 40-jarige personen. Dat is nu aan het veranderen en het is alleen maar positief dat dat aan het veranderen is", begint de Williams-teambaas.

In de spiegel kijken

Hij vervolgt: "Ik kan alleen controleren wat er binnen Williams gebeurt. Ik kan binnen een omgeving alleen laten zien hoe we moeten zijn. De beste ideeën komen niet wanneer je een gesloten groep individuen bent, maar van diversiteit. Deze beschuldigingen zijn beschuldigingen waarvan ik verder niet weet wat er achter zit en wat er precies gebeurd is. Als zoiets in onze omgeving zou gebeuren, werken we volledig mee aan het oplossen ervan." Ten slotte krijgt hij de vraag wat het zou betekenen als Horner vertrekt: "We moeten dan in de spiegel gaan kijken en ervoor zorgen dat we intern de juiste vragen stellen en ons gedragen op een manier waar we trots op zijn. Niet vandaag, maar in de komende tien jaar."