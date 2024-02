Valtteri Bottas staat niet afwijzend tegenover een terugkeer naar Mercedes, het team waar hij tussen 2017 en 2021 ook al actief was. Nu Lewis Hamilton na afloop van komend seizoen naar Ferrari vertrekt, is er een vacature ontstaan bij de Duitse renstal en Bottas wil niets op voorhand uitsluiten, zo laat hij weten.

Bottas heeft pas net het doek van zijn gloednieuwe C44 verwijderd, waarmee hij aankomend seizoen namens Stake F1 op de grid staat, of hij wordt alweer in verband gebracht met een potentiële terugkeer bij Mercedes. De 34-jarige Bottas reed in het recente verleden al eens voor de Zilverpijlen, maar moest uiteindelijk plaatsmaken voor de aanstormende George Russell. Bottas vond uiteindelijk zijn heil bij Alfa Romeo-Sauber, dat dit seizoen als Stake F1 actief is. Daar zijn de prestaties echter nog niet zo denderend en dus zou een terugkeer naar Mercedes best wel eens interessant kunnen zijn voor de coureur uit Nastola.

Bottas vindt transfer Hamilton "goed voor de sport"

Gisterenavond werd Bottas gevraagd naar zijn mening omtrent de overstap van Hamilton naar Ferrari en met zijn antwoord bevestigde hij dat wat verschuivingen op de grid goed zouden zijn voor de toekomst van de sport en de coureurs, waaronder dus ook hijzelf. "Het [Hamilton naar Ferrari] zal zeker wat beweging creëren voor de toekomst, wat goed is voor de hele sport en voor de coureurs", zo werd de Fin geciteerd door het Britse Express. Maar die zogenoemde verschuivingen, kan hij daar wellicht zelf ook een rol in spelen?

Bottas sprak nog niet met Toto Wolff

Bottas erkent dat hij toevallig in Brackley was een dag voordat de transfer van Hamilton wereldkundig werd gemaakt. "Nee, dat is geen leugen", zo zegt hij. "Ik was in Brackley die dag ervoor, maar niet in de Mercedes-fabriek, ik deed daar wat andere dingen." Of hij teambaas Toto Wolff al wel heeft gesproken over een eventuele terugkeer? "Nee, we hebben nog niet over de telefoon gesproken met Toto", aldus Bottas.

Terugkeer naar Mercedes niet uitgesloten

De 34-jarige Fin wil echter een comeback bij de Duitse renstal niet op voorhand uitsluiten. "Of ik terug zou gaan? Ja...", aldus Bottas, die daaraan toevoegt zich nu echter volledig te richten op het toekomstige project met Audi. "Maar als dat niet zou gebeuren [met Audi], is er geen team waar ik niet naartoe zou gaan, laat ik het zo zeggen. Maar ik ken mijn prioriteiten."