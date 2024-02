Carlos Sainz vertelt zich geen zorgen te maken over zijn toekomst binnen de Formule 1. De Spanjaard laat weten dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt aan welke stap hij na zijn vertrek bij Ferrari zal zetten.

Sainz voegde zich bij Ferrari in 2021, na twee seizoenen in dienst van het kwakkelende McLaren te hebben gereden. De Spanjaard heeft zich sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2015 ontwikkeld tot een solide coureur in de kop van het veld, al heeft hij zichzelf nog nooit - mede dankzij het pakket waarmee hij het moest doen - als titelkandidaat op weten te werpen. Inmiddels is bekend dat zijn avontuur bij Ferrari eind 2024 tot een einde komt. Vanaf 2025 zal Lewis Hamilton plaatsnemen naast Charles Leclerc.

Geen zorgen over de toekomst

In gesprek met Sky Italia laat Sainz weten niet teleurgesteld te zijn door het nieuws: "Ik wist al het een en ander en had de tijd om me goed voor te bereiden op de veranderingen die eraan zitten te komen", klinkt het. Ook maakt hij zich geen zorgen over de toekomst: "Ik ben kalm, op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de volgende stap. We gaan een belangrijk jaar tegemoet. Het is mijn laatste seizoen met Ferrari, dus ik wil ontzettend mijn best doen. Ik maak mij geen zorgen over de toekomst, er komen mooie dingen aan."

Verschillende mogelijkheden voor Sainz

Op Ferrari en McLaren na hebben geen van de teams een volledige line-up op papier staan voor vanaf 2025. Opties lijken er dus genoeg voor Sainz. Met name Mercedes en Red Bull Racing lijken interessante mogelijkheden voor de 29-jarige Spanjaard, maar hij wordt ook sterk aan Audi gelinkt. De Duitse autofabrikant treedt in 2026 toe tot de grid, in de vorm van het huidige Stake F1 Team.

