Lewis Hamilton lijkt de spraakmakende overstap naar Ferrari daadwerkelijk te gaan maken, wat betekent dat Carlos Sainz uit Maranello moet vertrekken. Gelukkig voor de 29-jarige Spanjaard, zijn er meer dan genoeg mogelijkheden voor 2025.

Het is nog niet officieel, maar het gerucht dat Lewis Hamilton vanaf 2025 plaatsneemt naast Charles Leclerc bij Ferrari, neemt steeds serieuzere vormen aan. Verschillende grote buitenlandse media en gerenommeerde journalisten meldden op donderdag dat de zevenvoudig wereldkampioen zich klaarmaakt voor een overstap naar de Italiaanse grootmacht, en dat alleen de laatste details nog gladgestreken moeten worden. De contractonderhandelingen tussen Ferrari en Carlos Sainz, zouden al zijn gestopt. Alhoewel Hamilton op papier een contract heeft tot eind 2025, heeft hij een optie om na 2024 bij het Duitse Mercedes te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Sainz heeft op zijn beurt een contract tot eind 2024 bij Ferrari, maar zoals al gezegd, zou het intern al bekend zijn dat een verlenging niet langer aan de orde is. Dat hoeft voor de Spanjaard echter zeker niet per se een sabbatical of zelfs einde carrière te betekenen. Maar liefst negen van de tien teams - tenzij Hamilton tóch bij Mercedes blijft - hebben nog geen complete line-up op papier staan voor 2025. McLaren is het enige team dat voor de komende jaren twee coureurs - in de vorm van Lando Norris en Oscar Piastri - vast heeft weten te leggen. Dus wat zijn de opties voor Sainz?

Mercedes

Te beginnen met misschien wel de meest voor de hand liggende: het team van Mercedes. Max Verstappen, Leclerc en Norris liggen alle drie voor de lang termijn vast bij hun huidige werkgever, wat betekent dat deze 'jonge grote namen' voorlopig niet beschikbaar zijn. Voor de Duitse grootmacht is Sainz, die logischerwijs op de markt komt als Hamilton bij Mercedes vertrekt, dan wellicht de meest interessante optie. Voor de tweevoudig Grand Prix-winnaar zelf zou dit ook een interessante stap zijn, omdat Mercedes, ondanks de afgelopen twee jaar, nog altijd een van de grootste teams is.

Red Bull Racing heeft voor 2025 ook nog een stoeltje te vergeven. Verstappen is daar de grote man, maar Sergio Pérez moet zich aankomend seizoen zien te bewijzen, wil hij zijn verblijf bij de huidige wereldkampioen verlengen. Mocht teambaas Christian Horner besluiten dat het tijd is voor verandering, kan Sainz voor opschudding zorgen. Visa Cash App RB-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda leken in dat geval tot voor kort de meest voor de hand liggende kandidaten, maar kijkend naar de ontwikkeling en performance van Sainz, zal hij ongetwijfeld tot de mogelijkheden behoren.

Sauber - Stake F1

Een andere legitieme optie lijkt het team van Sauber Stake F1. Het contract van zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu verloopt eind 2024, wat betekent dat er nog twee zitjes vrij zijn voor 2025. Vanaf 2026 wordt Sauber overgenomen door Audi, een merk dat korte lijntjes heeft met de vader van Sainz: Carlos Sainz senior. De Duitse fabrikant heeft ambitieuze plannen met het Formule 1-team, en dus is het zeker niet ondenkbaar dat men op zoek is naar een gevestigde naam zoals die van Sainz. De Spanjaard zou dan één seizoen voor Stake F1 komen te rijden, voordat de transitie naar Audi wordt voltooid.

Aston Martin

Aston Martin heeft voor 2025 ook nog geen coureurs officieel bevestigd. De duur van het contract van Lance Stroll is niet bekend, maar de deal van Fernando Alonso verloopt eind 2024. Kijkend naar de performance van afgelopen seizoen zou Aston Martin een interessante optie voor Sainz kunnen zijn, al is het de vraag of deze interesse wederzijds is. De Britse formatie van Lawrence Stroll heeft openlijk uitgesproken Alonso graag te willen verlengen, en het lijkt onwaarschijnlijk dat het zoontje van de baas op straat wordt gezet voor de komst van Sainz. Tenzij de Canadees zelf besluit te stoppen.

Alpine

Alpine, een andere competitieve middenmoter, heeft ook nog niets in beton gegoten voor 2025. Pierre Gasly en Esteban Ocon zijn allebei nog niet vastgelegd, wat betekent dat er bij de Franse fabrieksformatie ook mogelijkheden lijken te liggen. Sainz heeft daarnaast een historie met het team. In 2017 en 2018 kwam hij uit voor de renstal, dat toen nog Renault heette.

Visa Cash App RB

Het zusterteam van Red Bull Racing, Visa Cash App RB, heeft op papier ook nog twee plekjes voor 2025. Ricciardo en Tsunoda hebben beiden een contract tot eind 2024, en azen beiden op het tweede naast Verstappen bij Red Bull Racing. Sainz is hier in 2015 zijn Formule 1-carrière begonnen, maar eind 2016 naar Renault vertrokken, omdat een promotie naar Red Bull Racing uitbleef. Het is goed denkbaar dat deze drie heren samen met Pérez de strijd om dat tweede Red Bull Racing-zitje gaan uitvechten.

Ook Williams heeft voor 2025 nog niets op papier staan. Logan Sargeant en Alexander Albon zijn na aankomend seizoen allebei free agents. Sargeant moet zich nog zien te bewijzen, terwijl Albon in het geruchtencircuit met verschillende transfers in verband wordt gebracht. De kans is dus groot dat hier een plekje vrij komt. Williams lijkt misschien een stap terug voor Sainz, maar kijkend naar de stijgende lijn van de afgelopen seizoenen, zou het een interessante uitdaging kunnen zijn.

Tot slot, het team van Haas. De Amerikaanse renstal beschikt momenteel over Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, maar geen van beide heeft nog een handtekening gezet voor 2025. De renstal van Gene Haas is de afgelopen seizoenen echter steevast in de achterhoede te vinden, en dus is het de vraag of Sainz een voorkeur voor Amerikaan dienstverband zou hebben.