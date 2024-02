In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd het nieuws gedomineerd door het feit dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart. Verder onthulden Williams en Stake F1 Team hun livery voor het seizoen 2024, reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff op de geruchten dat Sebastian Vettel in 2025 wellicht terug zou keren in F1 om voor Mercedes te rijden en gaf Viaplay-commentator Nelson Valkenburg aan dat er nog 'een knaller' komt na het nieuws rondom Lewis Hamilton en zijn overstap naar Ferrari vanaf 2025. Dit is de GPFans Recap van een drukke maandag 5 februari.

Artikel gaat verder onder video

Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag; onafhankelijk onderzoek is gestart

Na het grote nieuws van vorige week omtrent Lewis Hamilton en Mercedes begon deze week wederom met verrassende ontwikkelingen. Meerdere bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf dat Red Bull-teambaas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag binnen de renstal. Meer lezen? Klik hier!

Beschuldigingen rondom Horner geen storm in glas water: "Er schijnt bewijs te zijn"

Erik van Haren, journalist van De Telegraaf, stelt dat het onafhankelijke onderzoek van Red Bull naar de beschuldigingen omtrent grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner serieus genomen moeten worden en er zelfs bewijs zou zijn. Andere geruchten melden inmiddels zelfs dat Horner al gevraagd zou zijn om 'vrijwillig op te stappen'. Meer lezen? Klik hier!

Williams en Stake F1 Team onthullen livery voor 2024

Williams en Stake F1 Team hebben maandag als derde en vierde team hun livery voor het seizoen 2024 onthuld. Bij Williams is de kleur blauw net zoals voorgaande jaren de dominante kleur, terwijl Stake F1 Team vooral voor zwart en groen heeft gekozen als kleurenstelling. De livery van Williams zien? Klik hier! De livery van Stake F1 Team zien? Klik hier!

F1 Commission keurt nieuw format sprintrace goed, DRS in 2024 na eerste ronde al actief

De FIA heeft maandagavond aangekondigd dat de F1 Commission het nieuwe format voor weekenden met een sprintrace heeft goedgekeurd. Ook zijn andere wijzigingen geaccepteerd die alleen nog door het World Motor Sport Council goedgekeurd moeten worden. Hierbij gaat het om DRS en het aantal motoren dat gebruikt mag worden voordat er straffen volgen. Meer lezen? Klik hier!

Nelson Valkenburg: "Er lijkt nog een mogelijke bombshell in de lucht te hangen bij de teams"

De afgelopen weken werden Formule 1-fans behoorlijk uit de winterslaap gehaald. Eerst was het ineens Haas dat met een nieuwe teambaas op de proppen kwam, later werd de motorsportwereld op zijn kop gezet door Lewis Hamilton. Volgens Nelson Valkenburg, commentator van Viaplay, hangt er nog iets groots in de lucht. Meer lezen? Klik hier!

Wolff reageert op Vettel als mogelijke vervanger voor Hamilton bij Mercedes

Toto Wolff heeft bevestigd contact te hebben gehad met Sebastian Vettel sinds het nieuws dat Lewis Hamilton Mercedes gaat verlaten, maar volgens de teambaas van de Duitse grootmacht ging het gesprek niet over een eventuele rentree. Meer lezen? Klik hier!