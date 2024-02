Maandagavond heeft het vierde F1-team de livery en de echte auto voor het seizoen 2024 onthuld. Stake F1 Team, dat namens Sauber actief zal zijn in F1 en Alfa Romeo als titelsponsor opvolgt, heeft de livery voor komend seizoen aan de buitenwereld getoond en kiest voor compleet andere kleuren dan Alfa Romeo.

Van 2019 tot en met 2023 was Alfa Romeo de titelsponsor van het F1-team van Sauber, maar het leverde weinig succes op. Met twee achtste plaatsen, twee negende plaatsen en een zesde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs is het succes minimaal geweest. Afgelopen seizoen werd het team negende met zestien punten en zeven keer een plekje in de top tien. Het was een stap achteruit ten opzichte van 2022, toen het team 55 punten scoorde, twaalf keer in de top tien eindigde tijdens een race en zesde werd bij de constructeurs.

Stake F1 Team 2024

Het team van Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met leverancier Audi, zal in 2024 en 2025 door het leven gaan als Stake F1 Team. Alessandro Alunni Bravi zal de teambaas zijn, met Zhou Guanyu en Valtteri Bottas als coureurs. De livery werd maandagavond onthuld tijdens een livestream. De kleuren groen en zwart zullen de kleurenstelling van het team gaan domineren. Het lijkt om de echte auto van het team te gaan. Zie de foto's hieronder.