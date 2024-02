Toto Wolff heeft bevestigd contact te hebben gehad met Sebastian Vettel sinds het nieuws dat Lewis Hamilton Mercedes gaat verlaten, maar volgens de teambaas van de Duitse grootmacht ging het gesprek niet over een eventuele rentree.

Lewis Hamilton maakt eind 2024 de overstap naar Ferrari, waar hij plaats zal nemen naast Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen vertelde dat hiermee een kinderdroom werkelijkheid wordt, maar dat het aanstaande vertrek bij Mercedes een van de moeilijkste beslissingen was die hij ooit heeft genomen. De 39-jarige Brit reed zes van zijn zeven titels bij elkaar in dienst van de Duitse formatie en is al elf jaar de grote man binnen het team.

Artikel gaat verder onder video

Comeback Sebastian Vettel

Voor Mercedes betekent het dat er plotseling gezocht moet worden naar een opvolger voor Hamilton vanaf 2025. In het geruchtencircuit passeren meerdere namen de revue, waaronder die van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen zette eind 2022 een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan, na twee vrij kleurloze seizoenen in dienst van Aston Martin. De 36-jarige coureur uit Heppenheim heeft sindsdien echter meerdere keren door laten schemeren dat hij een comeback in de Formule 1 niet volledig uitsluit.

Regelmatig contact

Wolff lijkt alleen geen interesse te hebben in de diensten van Vettel: "Ik denk dat Sebastian heeft besloten dat niet meer te doen", citeert F1 Insider. "Maar als vriend communiceer ik regelmatig met hem. We hebben gisteren nog met elkaar gesproken, maar dat ging niet over de vraag of hij weer zou gaan rijden." Volgens dezelfde Duitse website zou Vettel zelf zich een terugkeer wel voor kunnen stellen, waarmee hij in de voetsporen zou treden van landgenoot en racelegende Michael Schumacher.