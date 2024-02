De afgelopen weken werden Formule 1-fans behoorlijk uit de winterslaap gehaald. Eerst was het ineens Haas dat met een nieuwe teambaas op de proppen kwam, later werd de motorsportwereld op zijn kop gezet door Lewis Hamilton. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg hangt er nog iets groots in de lucht.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is nog niet onderweg of er is al een hoop gebeurd in de wereld van de koningsklasse. Allereerst was het Haas dat ingreep wegens de slechte prestaties en besloot om Guenther Steiner op straat te zetten en hem te vervangen door Ayao Komatsu. Afgelopen week was er ineens het gigantische nieuws rondom Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen trekt de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes.

Weinig drama

Na dit seizoen zal de man uit Stevenage namelijk gaan racen voor het team van Ferrari. Eén van de meest opvallende nieuwtjes van de afgelopen jaren is daarmee geboren en het belooft een hoop goeds voor het aanstaande seizoen, nadat we in 2023 een jaar beleefden waarin het allemaal zonder veel drama en opvallende stoeltjeswissels ging. Zo is de gehele grid van 2024 zelfs hetzelfde als de grid van het afgelopen seizoen.

Nog meer nieuws op komst

Volgens Viaplay-commentator Valkenburg is daarmee de kous nog niet af, zo geeft hij tegenover datzelfde medium aan. De journalist heeft vanuit bronnen in de paddock vernomen dat er nog iets enorms staat te gebeuren: "Het blijft maar rommelen! Na het gedwongen vertrek van Guenther Steiner bij Haas en de mega transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari lijkt er nog een mogelijke bombshell in de lucht te hangen bij een van de Formule 1 teams. Als het klopt wat ik links en rechts hoor dan hebben we in de aanloop naar de testdagen in Bahrein heel veel om over te praten. Watch this space…”, vertelt hij. Meer informatie wordt er nog niet gedeeld door Valkenburg, maar het lijkt aannemelijk dat het met de coureursmarkt te maken heeft, waar na 2024 een hoop contracten van rijders aflopen.