Erik van Haren, journalist van De Telegraaf, stelt dat het vrij opvallend is dat Red Bull Racing de beschuldigingen rondom grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner niet ontkent. Volgens de Nederlander 'zou er bewijs zijn' van het incident en speelt er 'op de oppervlakte' wel wat binnen Red Bull Racing. Andere geruchten melden inmiddels zelfs dat Horner al gevraagd zou zijn om 'vrijwillig op te stappen'.

In de F1-podcast van De Telegraaf gaat Van Haren verder in op het nieuws van maandag dat Red Bull Racing een onafhankelijk onderzoek gaat instellen naar de beschuldigingen rondom grensoverschrijdend gedrag van Horner. Volgens Van Haren is dit geen storm in een glas water, maar moet dit serieus genomen worden. "Het is niet van 'horen zeggen'. Er is een aanklacht en er schijnt ook bewijs te zijn. Het feit dat dit al een tijdje loopt bij Red Bull, zegt natuurlijk wel iets. Dat [onafhankelijk onderzoek] doen ze niet op basis van één tip of een anonieme bron." Motorsport-Total weet te melden dat er aan Horner gevraagd zou zijn om zelf op te stappen. Ook weet de site te melden dat er een dossier met belastende informatie nu in handen is van Red Bull en dit dossier wordt onderzocht door het bedrijf. Motorsport-Total zou details over deze informatie zelf ook in handen hebben, maar niet willen delen in verband met privacy.

Red Bull ontkent niet

Wat opviel, was dat Red Bull zelf de aantijgingen niet ontkent en meteen wijst naar het onafhankelijke onderzoek dat nu aan de gang is. Volgens Van Haren zegt dit veel. "Het is frappant dat Red Bull het nieuws bevestigt over dat er een onderzoek loopt. Als ze onder het tapijt hadden willen schuiven, dan hadden ze er omheen gedraaid. Misschien speelt er wel wat meer op de achtergrond. Als het hele bedrijf Red Bull op één lijn zou zitten, zou het voor mij moeilijker zijn geweest om informatie boven water te krijgen. Onder de oppervlakte speelt er wel wat."

Twee kampen binnen Red Bull?

In 2023 kwamen er, richting het einde van het seizoen, geruchten naar buiten dat er een machtsstrijd zou zijn binnen Red Bull Racing sinds het overlijden van eigenaar Dietrich Mateschitz. Christian Horner zou steun krijgen van de Thaise mede-eigenaren van Red Bull Racing, de familie Yoovidhya, terwijl adviseur Helmut Marko gesteund zou worden door de Oostenrijkse eigenaren en Max Verstappen. Het kamp Horner en de Thaise mede-eigenaren zouden af willen van Marko. De geruchten werden uiteindelijk de kop ingedrukt na de eindejaarsmeeting van het team. Marko zei toen dat hij ook in 2024 gewoon onderdeel van Red Bull Racing zal zijn, maar volgens van Haren speelde er wel degelijk iets. "In Austin werd dat ontkend, maar het speelde zeker."