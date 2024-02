Is Stake F1 Team het begin van de ommekeer voor Sauber in F1?

Sauber reed de afgelopen jaren als Alfa Romeo mee in F1, maar zal in 2024 en 2025 als Stake F1 Team door het leven gaan. De vraag is of de nieuwe naam ook het begin is van een stijgende lijn richting het nieuwe tijdperk in 2026.

Alfa Romeo was van 2019 tot en met het seizoen 2023 titelsponsor van het team van Sauber, dat daarvoor al onder haar eigen naam en veel andere namen in F1 reed. De samenwerking met Alfa Romeo was voor Sauber sportief gezien echter amper een succes te noemen. Alfa Romeo besloot in 2023, nadat Sauber bekend had gemaakt dat het vanaf het seizoen 2026 in zee zal gaan met leverancier Audi, eind 2023 een einde te maken aan de samenwerking met Sauber.

Alfa Romeo en Sauber

Tijdens het seizoen 2019, 2020 en 2021, toen Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen de coureurs van het team waren, bleef groot succes uit. In 2019 werd het team met 57 punten achtste in een seizoen waarin bijna alle teams erg competitief waren, terwijl in 2020 Alfa Romeo een dramatisch seizoen kende. Met acht punten en maar vijf plaatsen in de top tien eindigde het achtste bij de constructeurs. In 2021 werd het er niet echt beter op met dertien punten, zes plaatsen in de top tien en een negende plaats bij de constructeurs. Het team besloot dat het tijd was voor iets nieuws.

Nieuw tijdperk 2022 en 2023

Er werd afscheid genomen van Giovinazzi en Räikkönen. Hun vervangers waren Zhou Guanyu en Valtteri Bottas, die in 2022 en 2023 de coureurs waren van Alfa Romeo en Sauber en het gezicht van een nieuw begin moesten vormen. Het seizoen 2022 begon prima voor het team, met 55 punten, twaalf plaatsen in de top tien en de zesde plaats bij de constructeurs. De stijgende lijn leek ingezet te zijn, maar niks bleek minder waar. Nadat het seizoen 2023 nog redelijk begon, zou het team maar op zestien punten, zeven plekken in de top tien en een negende plaats bij de constructeurs eindigen. Niet het afscheid waarop Alfa Romeo had gehoopt.

Stake F1 Team

Voor het seizoen 2024 moest Sauber, dankzij het vertrek van Alfa Romeo, op zoek naar een nieuwe titelsponsor en teamnaam. Sauber besloot haar eigen naam weer uit de naam te houden en ging voor Stake F1 Team. Ook sponsor Kicker werd uit de naam gehouden. De coureurs en teambazen zullen voor het seizoen 2024 hetzelfde zijn, terwijl Bottas ook voor 2025 nog een contract heeft. Wat dat betreft is alleen de toekomst van Zhou voor de komende twee jaar onzeker. Het zullen overgangsjaren zijn voor Sauber, dat zal hopen dat het team vooral competitief kan blijven, een nieuwe gezicht kan krijgen en het op de achtergrond tegelijk verder kan werken aan de toekomst.

Samenwerking met Audi

Op de achtergrond wordt er namelijk al hard gewerkt met Audi om voor 2026 klaar te zijn. De nieuwe reglementen zullen ook voor Sauber voelen als een nieuwe kans om aansluiting te vinden bij de vijf a zes voorste teams in F1. De vraag is of dit met de huidige teambaas, Alessandro Alunni Bravi, en met Bottas en Zhou gaat gebeuren. Onder meer Carlo Sainz Jr. wordt al vaak in verband gebracht met Sauber en Audi vanwege zijn vader Carlos Sainz. Vanaf 2025 is er naast Bottas een plekje vrij, waardoor het team een ervaren duo kan hebben om de toekomst mee in te gaan en waar op de korte termijn resultaten van verwacht kunnen worden. De vraag is of Sauber en Audi die kant op willen gaan of juist talenten zoals Zhou en Theo Pourchaire de kans willen geven.

Sauber zal hoe dan ook hopen dat het seizoen 2024 het begin is van een opwaartste spiraal en dat het de wisselvalligheid en de status van een team dat in de achterhoede meedoet om de kruimels achter zich kan laten. De vraag is of dit in 2024 en 2025 al realistisch is onder Stake F1 Team, of dat dit vanaf 2026 met Audi pas gerealiseerd gaat worden.