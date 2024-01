Kan Williams in 2024 eindelijk de achterhoede van F1 verlaten?

Lars Leeftink

Williams is de laatste jaren stabiel achteraan het veld te vinden, maar liet vorig jaar zien dat er eindelijk een stijgende lijn te zien is. Kan het historische team in 2024 een volgende stap zetten of zal het wederom moeten strijden met de teams in de achterhoede?

Williams heeft inmiddels 114 overwinningen op haar naam staan in de koningsklasse, met de eerste tijdens de 1979 Grand Prix van Groot-Brittannië en de laatste tijdens de Grand Prix van Spanje in 2012. Toen was het Pastor Maldonado die de race won. Het zegt genoeg dat het team voor het laatst in 2012 een race won en ook al een hele lange tijd geleden voor het laatst op het podium stond of überhaupt stabiel om podiumplekken kon strijden. In 2023 werd er een kleine stap gezet, maar de vraag is of er in 2024 een nog grotere stap gezet kan worden.

Historie Williams

Williams maakte als team haar debuut tijdens het F1-seizoen 1977, toen met de Belg Patrick Neve als enige coureur. De eerste succesvolle periode zou al snel volgen. In 1979 werd het team namelijk tweede bij de constructeurs en won het vijf races. Vervolgens werd het team in 1980 en 1981 wereldkampioen bij de constructeurs. Alan Jones en Carlos Reutemann waren toen de coureurs. Na een wat mindere periode kende het team vervolgens tussen 1985 en 1988 weer een succesvolle periode, met twee kampioenschappen bij de constructeurs en een derde plaats. Nigel Mansell en Nelson Piquet waren toen onder meer de coureurs.

De beste periode van het team moest echter nog komen. Tussen 1991 en 1999 won het team vijf kampioenschappen bij de constructeurs, werd het twee keer tweede en een keer derde. Coureurs als Damon Hill, David Coulthard, Jacques Villeneuve en Alain Prost zouden naam maken bij Williams in deze periode, een periode met meerdere kampioenschappen bij de coureurs.

Verval begint

Na twee keer een derde plaats in 2000 en 2001 en twee keer een tweede plaats (2002 en 2003) begon in 2004 het verval. Het team bleef eerst nog wel een paar keer vierde worden bij de constructeurs, maar zakte steeds verder weg. Met uitzondering van 2014 en 2015 (derde bij de constructeurs) kon hij bij de constructeurs eigenlijk amper meer voorin een rol spelen. Vanaf het seizoen 2018 begon het verval pas echt. Waar het team in de periode daarvoor nog tussen plek vier en zes bivakkeerde, zakte het tijdens dat seizoen ineens naar de tiende en laatste plaats. Williams zou tussen 2018 en 2023 vier keer tiende worden, en een keer achtste worden.

Verkoop

Vervolgens kwam het team tijdens het seizoen 2020 in handen van Dorilton Capital en gaf de familie Williams, Claire en Frank Williams, de controle over het team uit handen. In 2021 en 2022 was er qua resultaten amper nog iets van verandering te merken. In 2023 kende het team echter een aardig seizoen in vergelijking met voorgaande jaren. Daar waar rookie Logan Sargeant alleen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een punt zou veroveren, maakte Alexander Albon indruk. Met een auto die vooral op zaterdag goed was en veel topsnelheid had, behaalde Albon zes keer een plek in de top tien. Het beste resultaat was een zevende plaats tijdens de Grand Prix van Canada en Italië. Met 28 punten eindigde het team zevende bij de constructeurs, daar waar het team in 2022 met acht punten nog op de tiende plaats eindigde.

Verbetering in 2023

Zeker richting het einde van het seizoen begon Williams, onder leiding van nieuwe teambaas James Vowles, het ritme te vinden en werden ook de resultaten op zondag beter, met twee plekken in de top tien tijdens de laatste vijf races als gevolg. Toch waren er in 2023 ook veel uitvalbeurten. Albon viel vier keer uit, Sargeant zelfs zeven keer. Dit kostte het team wel wat punten, maar veel hoger dan de zevende plaats was het team waarschijnlijk niet geëindigd. Het gat naar Alpine, dat 120 punten scoorde, was namelijk bijna honderd punten.

Toekomst Albon

Bij Williams zullen ze in 2024 drie vragen graag beantwoord zien worden. De eerste vraag is of Albon ook na 2024 coureur van Williams is. De Thaise Brit maakt namelijk indruk bij Williams sinds zijn komst in 2022 en overtuigde in 2023 door resultaten te behalen met een auto die niet gemakkelijk in de top tien kon eindigen. In 2024 loopt het contract van Albon af, terwijl er voor het seizoen 2025 momenteel veertien stoeltjes beschikbaar zijn. Hierbij zitten stoeltjes bij Red Bull, Ferrari en Aston Martin. Zeker met Red Bull en Ferrari is Albon al vaak in verband gebracht, waardoor hij er in 2024 baat bij zal hebben om alles uit de kast te halen. Williams zal hopen dat het Albon kan behouden door een auto te bouwen die in 2024 stabiel om punten mee kan doen en het als team in ieder geval Alpine en Aston Martin uit kan dagen. De afgelopen jaren heeft het vooral geconcurreerd met teams als Alfa Romeo, Haas en AlphaTauri, een situatie waarin Williams niet wil zitten.

Gaat Sargeant zich ontwikkelen?

Williams koos ervoor om Sargeant, mede omdat er niet veel opties waren, in 2024 nog een kans te geven. De Amerikaan had het in 2023 enorm lastig, viel vaak uit en was kansloos in zijn onderlinge duel met Albon. De Amerikaan zal in 2024 weer een aflopend contract hebben, waardoor hij de druk zal voelen om komend seizoen beter te presteren. Williams zal hopen dat Sargeant meer uit de auto kan halen, omdat het uitdagen van Alpine en Aston Martin eigenlijk alleen mogelijk is als twee auto's stabiel meedoen om plekken in de top tien. In 2023 was dit alleen de auto van Albon.

Volgende stap in 2024?

Als Williams stabiel mee wil doen om de plekken in de top tien en aansluiting wil vinden bij de zes beste teams in de Formule 1, zal het echter niet alleen van de coureurs moeten verwachten dat ze een stap gaan zetten. Het team zal zelf ook een auto moeten ontwikkelen die niet alleen op zaterdag en op topsnelheid goed is, maar ook in de langzamere bochten stabiel presteert en op zondag beter met de banden om kan gaan en langer een stabiel tempo vast weet te houden. Gecombineerd met betere prestaties van Albon en vooral Sargeant, zou dit het ingrediënt moeten zijn om in 2024 de concurrentiestrijd met AlphaTauri, Haas en Alfa Romeo (in 2024 Stake F1 Team) te verlaten en de aanval te openen op teams als Aston Martin en Alpine.

Conclusie

Williams heeft in het verleden al veel succes gekend, maar net zoals bijvoorbeeld McLaren heeft het team de laatste jaren geen succes meer meegemaakt. Ook Williams kan zeggen dat er in 2023 stappen zijn gezet, maar in 2024 zal het team hopen eindelijk definitief de achterhoede te verlaten. Dit moet dan gebeuren met nog betere prestaties van Albon en vooral consistentere prestaties van Sargeant, maar ook een betere auto die niet specifiek goed is op de zaterdag en op topsnelheid.