Na McLaren en Haas heeft Williams maandag als derde team de livery voor het seizoen 2024 geopenbaard. Het is voor het eerst dat de fans de auto en de kleurstelling voor het seizoen 2024 te zien krijgen.

Williams heeft het de afgelopen jaren lastig gehad in de Formule 1. Tussen 2018 en 2023 werd het team vier keer tiende en een keer achtste bij de constructeurs. In 2023 was er echter verbetering zichtbaar. Vooral dankzij Alexander Albon, die 27 punten scoorde en zeven keer in de top tien kon eindigen, werd Williams met 28 punten zevende bij de constructeurs en kon het AlphaTauri (nu Visa Cash App RB), Alfa Romeo (nu Stake F1 Team) en Haas achter zich laten. Logan Sargeant scoorde tijdens zijn eerste seizoen een punt tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Williams in 2024

In 2024 zal Williams hopen de stap naar Alpine en Aston Martin te kunnen zetten. Dit gaat het wederom doen met James Vowles als teambaas en Albon en Sargeant als coureurs. De livery, die in New York met een show werd onthuld, werd maandag voor het eerst aan de buitenwereld getoond.