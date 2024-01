In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte McLaren bekend dat Lando Norris, in navolging van Charles Leclerc bij Ferrari, een contractverlenging heeft getekend bij het Britse team, onthulde Viaplay dat het een wijziging heeft doorgevoerd in de gebruiksvoorwaarden, maakte Haas als laatste F1-team bekend wanneer het de nieuwe livery voor 2024 gaat onthullen en ging Lewis Hamilton in op zijn overeenkomsten met Max Verstappen en Fernando Alonso. Dit is de GPFans Recap van 26 januari.

Na Ferrari slaat ook McLaren toe: Norris tekent nieuw contract

Voor de tweede keer deze week is het hoge woord eruit: Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd. De Brit had een contract tot eind 2025 bij het Britse team, maar zal ook na 2025 nog jaren voor McLaren blijven rijden. Tot wanneer de Britse coureur heeft bijgetekend, maakt McLaren net zoals Ferrari bij Leclerc niet bekend. Meer lezen? Klik hier!

Haas komt als laatste team met lanceerdatum voor auto 2024: 2 februari

MoneyGram Haas F1 Team heeft als laatste team in de koningsklasse de lanceerdatum van de 2024-auto onthuld. De VF24 zal op 2 februari om 15:00 uur Nederlandse tijd al voor het eerst uit de doeken worden gedaan. Daarmee is Haas het tweede team waarvan de livery bekend zal worden, nadat McLaren in januari de livery al getoond heeft. Meer lezen? Klik hier!

Formule 1-race bekijken via verschillende IP-adressen binnenkort niet meer mogelijk bij Viaplay

Streamingdienst Viaplay heeft sinds de geldinjectie behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd of teruggedraaid en kwam vrijdag met de volgende. De streamingdienst heeft de gebruiksvoorwaarden aangepast, waardoor het onder andere vanaf 25 februari niet meer mogelijk is om livesportevenementen - waaronder de Formule 1 - te bekijken via twee verschillende IP-adressen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton over Verstappen en Alonso: "We zijn alle drie enorm competitief"

Lewis Hamilton denkt dat de grote overeenkomst tussen hemzelf en Max Verstappen en Fernando Alonso is dat ze alle drie enorm competitief zijn. Het drietal gaat volgens de Brit tot het uiterste om hun doel te bereiken. Meer lezen? Klik hier!

Voormalig Mercedes-CEO: 'Verstappen zou in andere auto helaas ook iedereen verslaan'

Volgens Nick Fry, voormalig CEO van het Formule 1-team van Mercedes, zou drievoudig wereldkampioen Max Verstappen de rest van de grid ook in gelijkwaardig materiaal verslaan, zelfs als hij in een shitbox zou rijden. Verstappen werd tijdens de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen en zal in 2024 weer als favoriet aan het seizoen beginnen. Meer lezen? Klik hier!