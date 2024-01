MoneyGram Haas F1 Team heeft als laatste team in de koningsklasse de lanceerdatum van de 2024-auto onthuld. De VF24 zal op 2 februari al voor het eerst uit de doeken worden gedaan.

Hiermee is Haas niet alleen het laatste team met een lanceerdatum, maar ook het tweede team dat de livery van 2024 gaat onthullen. McLaren was in januari al de eerste toen het plotseling met een livery op de proppen kwam. Haas zal februari als eerste aftrappen met het lanceren van de livery. Dit gaat gebeuren op 2 februari om 15:00 uur Nederlandse tijd. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zullen, net zoals in 2023, weer in de auto zitten. Na deze lanceerdatum zal er op 11 februari een shakedown in Silverstone zijn, waarna er in Bahrein nog een shakedown zal zijn vlak voor de testdagen (21 tot en met 23 februari).

Veranderingen bij Haas

Toch zal in 2024 niet alles hetzelfde zijn bij Haas. Gene Haas vond dat er verandering plaats moest vinden en besloot het contract van teambaas Guenther Steiner niet te verlengen, waardoor er komend seizoen een nieuwe teambaas is: Ayao Komatsu. Hij zal ervoor moeten zorgen dat het team niet weer tiende wordt, zoals in 2023 het geval was, en zeker op zondag competitiever gaat worden gedurende het seizoen.