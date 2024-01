Streamingdienst Viaplay heeft de gebruiksvoorwaarden aangepast, waardoor het onder andere vanaf 25 februari niet meer mogelijk is om livesportevenementen - waaronder de Formule 1 - te bekijken via twee verschillende IP-adressen.

Het is niet de eerste aankondiging die Viaplay deze maand doet. Eerder maakte het Scandinavische bedrijf bekend dat het jaarabonnement terugkeert, en dat het lineaire tv-kanaal Viaplay Xtra binnenkort van de buis verdwijnt. Nu laat de dienst middels een update in de algemene voorwaarden weten dat het vanaf 25 februari niet meer mogelijk is om op dezelfde account via twee verschillende IP-adressen naar hetzelfde live sportevenement. Het blijft wel mogelijk om via twee verschillende IP-adressen naar verschillende sporten te kijken: bijvoorbeeld de Formule 1 en een voetbalwedstrijd. Via hetzelfde IP-adres kan er daarnaast wél door twee personen tegelijkertijd via een andere device naar hetzelfde evenement gekeken worden.

Algemene voorwaarden bijgewerkt

Op de site van Viaplay leest het als volgt: "Als stap in ons werk om een ​​eerlijke en veilige ervaring voor alle gebruikers te garanderen, veranderen we de manier waarop live sportevenementen tegelijkertijd vanaf verschillende IP-adressen kunnen worden gestreamd. Met de bijgewerkte regels kun je tegelijkertijd hetzelfde live sportevenement bekijken op twee apparaten, zolang ze verbonden zijn met hetzelfde IP-adres. Als apparaten op verschillende IP-adressen staan, mag alleen het apparaat dat de streaming van het betreffende sportevenement heeft gestart, doorgaan. Gelijktijdig streamen op verschillende IP-adressen is toegestaan ​​als de apparaten verschillende sportevenementen streamen.

F1TV Pro

Je kunt bijvoorbeeld niet langer dezelfde Premier League-wedstrijd bekijken op twee apparaten met verschillende IP’s. Je kunt echter nog steeds twee verschillende Premier League-wedstrijden bekijken op apparaten die op verschillende IP’s zijn aangesloten, of dezelfde PL-wedstrijd op twee apparaten die op hetzelfde IP-adres zijn aangesloten. De wijziging is niet van toepassing op niet-live-inhoud; films en series. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf 25 februari van kracht voor bestaande rekeninghouders." Kanttekening bij dit verhaal is dat bij een Viaplay-abonnement automatisch toegang tot F1TV Pro verkregen wordt, waardoor dit niet direct een grote impact zal hebben.