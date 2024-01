Na Ferrari slaat ook McLaren toe: Norris tekent nieuw contract

Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd. De Brit had een contract tot eind 2025 bij het Britse team, maar zal ook na 2025 nog jaren voor McLaren blijven rijden.

Het is na de contractverlenging van Charles Leclerc het tweede grote contractnieuws van deze week. Ook McLaren geeft niet aan tot welk seizoen Norris heeft verlengd, net zoals Ferrari dat niet heeft gedaan bij Leclerc. In 2023 verlengde teamgenoot Oscar Piastri al zijn contract tot eind 2026, nadat hij vorig jaar een uitstekend seizoen kende als rookie in F1.

Norris trots

Norris is blij met zijn nieuwe contract en het feit dat hij zekerheid heeft voor de toekomst. "Het is een geweldig gevoel om in papaja te blijven. Ik ben opgegroeid bij McLaren en voel me hier thuis, het team is als familie voor me. De reis tot nu toe is spannend geweest, we hebben ups en downs gehad, maar het afgelopen seizoen heeft laten zien dat we weer vooraan mee willen doen. Het werk dat Zak, Andrea en het hele team het afgelopen jaar hebben verricht is ongelooflijk geweest en ik heb er alle vertrouwen in dat ik met McLaren voor de overwinning kan strijden. Ik kijk ernaar uit om nog meer fantastische herinneringen te creëren en om de komende jaren hard te blijven werken met iedereen bij MTC."

Brown blij met verlenging contract Norris

Ook McLaren CEO Zak Brown is blij dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van zowel Piastri als Norris. "Ik ben erg blij dat we onze relatie met Lando voor meerdere jaren voortzetten. Het is een fantastische reis geweest de afgelopen zes jaar en hij heeft een fantastische toewijding en wil getoond om het team vooruit te helpen en McLaren terug te brengen naar de top van de grid. Vorig seizoen zagen we de fundamentele rol die Lando speelde met de indrukwekkende ommekeer in de resultaten en ik kijk ernaar uit om deze push voorwaarts samen met nog veel meer podiumplaatsen voort te zetten."