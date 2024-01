Redactie



Lewis Hamilton denkt dat de grote overeenkomst tussen hemzelf en Max Verstappen en Fernando Alonso is, dat ze alle drie enorm competitief zijn. Het drietal gaat volgens de Brit tot het uiterste om te bereiken wat ze willen.

Hamilton is met zijn zeven wereldkampioenschappen en indrukwekkende loopbaan een van de grootste coureurs die ooit voet in de Formule 1-paddock heeft gezet. De Mercedes-coureur heeft door de jaren heen dan ook een heldenstatus bereikt, een status die hij deelt met mannen als Max Verstappen en Fernando Alonso. Ook zij worden geschaard onder de meest getalenteerde coureurs van de afgelopen jaren. Sinds het vertrek van Sebastian Vettel uit de sport eind 2021, worden Hamilton, Verstappen en Alonso gezien als 'de grote drie.'

Enorm gedreven

Gevraagd door FORMULE 1 Magazine of hij de overeenkomst qua dezelfde drive om te winnen bij deze drie zelf ook ziet, vertelt Hamilton: "Ik denk dat niet alleen wij, maar álle coureurs in de Formule 1 enorm gedreven zijn. Alleen wel om verschillende redenen. Verschillende opvoeding, verschillende kansen, verschillende uitdagingen", klinkt het.

Eén ding gemeen

Hij vervolgt: "Maar ik zie veel overeenkomsten met al deze coureurs en ook met jongere coureurs uit bijvoorbeeld de Formule 2 en de Formule 3. Ik denk dat Max en Fernando één ding gemeen hebben met mij: we zijn alle drie enorm competitief. We gaan tot het uiterste om te bereiken wat we willen. Hoe ze als persoon verder zijn, daar kan ik weinig over zeggen. Ik ken ze alleen uit de Formule 1-wereld, ik kom bijvoorbeeld niet thuis bij ze over de vloer."