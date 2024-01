Nick Fry, voormalig CEO van het Formule 1-team van Mercedes, is van mening dat Max Verstappen de rest van de grid ook in gelijkwaardig materiaal zou verslaan, zelfs als hij in een shitbox zou rijden.

Max Verstappen is momenteel de grote man binnen de Formule 1. De Nederlander was in 2021 nog verwikkeld in een titanengevecht met Lewis Hamilton, maar sindsdien heeft Mercedes ingeleverd qua performance, terwijl Red Bull Racing juist grote stappen heeft gezet. In 2022 was Charles Leclerc in de Ferrari de grootste concurrent van Verstappen, maar ook de Italiaanse renstal wist destijds geen vuist te maken tegen het team van de Limburger. In 2023 was Verstappen oppermachtig, wat hem zijn derde wereldkampioenschap op rij opleverde.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen momenteel de beste

Het staat buiten kijf dat Verstappen een van de beste coureurs van de afgelopen decennia is, maar sommigen wijzen een deel van zijn succes ook toe aan de uitstekende performance van Red Bull Racing de afgelopen jaren. Nick Fry, voormalig CEO van het Formule 1-team van Mercedes, houdt er een andere kijk op na: "Helaas moet ik zeggen dat Verstappen laat zien dat hij momenteel de beste coureur is, en ik denk niet dat het veel uit zou maken [als hij in gelijkwaardig materiaal met zijn concurrenten zou rijden], klinkt het tegenover OLBG.

In het voordeel van de Nederlander

Fry vervolgt: "Het zou zelfs in zijn voordeel kunnen zijn, omdat hij heeft laten zien dat hij goed genoeg is om zich aan te passen. Hij zou waarschijnlijk iedere andere auto beter besturen dan zijn concurrenten. Ik hoorde eens iemand zeggen: 'Als je kan rijden, kan je overal in rijden'. Ik denk niet dat het uitmaakt of je Max in een shitbox of een Red Bull zet, hij zou waarschijnlijk nog steeds de rest verslaan. Hij kan zich heel goed aanpassen. Ik denk dat het helaas niet veel zou veranderen."