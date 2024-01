In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Donderdag maakte Ferrari bekend dat Charles Leclerc een contractverlenging heeft gekregen die hem de komende jaren uit de handen van de concurrentie zal houden, kondigde de Grand Prix van Australië aan dat er geen fans na de finish van de race op de baan mogen komen, maakte Viaplay bekend dat Viaplay Extra in 2024 gaat verdwijnen en ging Lewis Hamilton in op zijn toekomst. Dit is de GPFans Recap van 25 januari.

Ferrari heeft beet: Charles Leclerc zet handtekening onder nieuw contract

Ferrari kon donderdag eindelijk het goede nieuws naar buiten brengen: Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari namelijk na lange onderhandelingen verlengd. Het contract van de Monegask liep nog tot eind 2024, maar voorlopig gaat Leclerc ook de komende jaren in de auto van de Italiaanse renstal blijven rijden. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay trekt stekker uit lineair Formule 1-kanaal Viaplay Xtra

Nadat Viaplay op de korte termijn is gered dankzij een flinke geldinjectie, heeft de streamingdienst de afgelopen tijd een paar knopen doorgehakt. Donderdag volgde de volgende beslissing. Viaplay stopt namelijk met het lineaire televisiekanaal Viaplay Xtra, wat betekent dat het aankomende Formule 1-seizoen alleen nog online te bekijken is. De zender verdwijnt uit de pakketten van Ziggo, KPN, Odido, Delta, Caiway en Solcon. Het blijft echter wel mogelijk om via deze providers een abonnement af te sluiten op de dienst. Meer lezen? Klik hier!

KPN komt abonnees tegemoet na afschaffen Viaplay Xtra: toegang tot F1 TV Pro in 2024

Nadat deze week bekend werd dat Viaplay gaat stoppen met het TV-kanaal Xtra, dat bij alle providers te zien was voor mensen met een abonnement, heeft KPN nu mailtjes rondgestuurd naar mensen die klant zijn bij de provider en Viaplay hebben. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton: "Heb nooit gezegd dat achtste titel het eindpunt zou zijn"

Lewis Hamilton heeft sinds eind 2021 te maken gekregen met geruchten omtrent zijn toekomst in de sport en een mogelijk pensioen, maar heeft in 2023 een contractverlenging getekend tot eind 2025. Dit ondanks de moeizame jaren van Mercedes. Hamilton ziet zich geen andere rol dan die van coureur bekleden in de Formule 1, maar sluit bij voorbaat al een comeback na een sabbatical in de koningsklasse van de autosport niet uit. Meer lezen? Klik hier!

Australië grijpt in na problemen in 2023: geen fans meer op het circuit na Grand Prix

De organisatie van de Grand Prix van Australië, die in 2024 op 24 maart wordt verreden, heeft na de bestorming van de fans na de race in 2023 ingegrepen. Fans zijn na de finish niet meer welkom op het circuit in Melbourne. Meer lezen? Klik hier!

Woerts: "Ziggo ongetwijfeld kanshebber uitzendrechten F1, maar zijn meer kapers op de kust"

Viaplay lijkt zich, nadat het op de korte termijn is gered door een geldinjectie van 20 miljoen euro, nu weer te gaan focussen op de toekomst. Chris Woerts ziet in Viaplay ondanks de financiële problemen een serieuze kandidaat voor de uitzendrechten van de Formule 1 vanaf 2025, maar vertelt in gesprek met GPFans dat er ongetwijfeld meerdere kapers op de kust liggen. Meer lezen? Klik hier!