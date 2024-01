Redactie



Lewis Hamilton ziet zich geen andere rol dan die van coureur bekleden in de Formule 1, maar sluit bij voorbaat al een comeback na een sabbatical in de koningsklasse van de autosport niet uit.

Het was afgelopen seizoen lange tijd de vraag hoe de toekomst van Hamilton eruit zou zien, maar inmiddels is lang en breed bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen een contractverlenging tot eind 2025 bij het team van Mercedes heeft getekend. Daarmee loopt zijn huidige deal af op het moment dat nieuwe motorische reglementen hun intrede maken in de sport, waarmee opnieuw een nieuw tijdperk in de sport aanbreekt.

Achtste titel niet per se het einde

Het is een publiek geheim dat de 39-jarige Brit graag die recordbrekende achtste wereldtitel aan zijn portfolio toe wil voegen, maar kijkend naar de performance van Mercedes de afgelopen twee seizoenen, is het voorlopig nog maar de vraag of dit de komende twee jaren een realistische doelstelling is. Mocht dit wel lukken, betekent dat echter niet per se het einde van zijn loopbaan in de Formule 1: "Ik heb nooit gezegd dat een achtste titel het eindpunt zou zijn", vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

Comeback na sabbatical

Hamilton vervolgt: "En wat erop het rijden in de Formule 1 volgt, weet ik niet. Ik voel bij mezelf niet per se het verlangen dan nog langer in de Formule 1 actief te blijven, maar zoals ik eerder al zei: zeg nooit 'nooit'. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet meer rijd en toch nog ergens in een pitbox sta. Waarschijnlijk zou ik dan denken: 'Ik zou er nog een jaartje aan vast kunnen knopen, dan kan ik nog wel meedoen.' Dus waarschijnlijk is het dan beter een sabbatical te nemen en dan te kijken of ik alsnog terug zou willen komen", klinkt het.