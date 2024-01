Viaplay stopt met het lineaire televisiekanaal Viaplay Xtra, wat betekent dat het aankomende Formule 1-seizoen alleen nog online te bekijken is. De zender verdwijnt uit de pakketten van Ziggo, KPN, Odido, Delta, Caiway en Solcon. Het blijft echter wel mogelijk om via deze providers een abonnement af te sluiten op de dienst.

Streamingdienst Viaplay werd in maart van 2022 gelanceerd in Nederland, en pakte direct groots uit met het binnenhalen van de uitzendrechten van de Formule 1. Kort hierna werd - op het verzoek van bovenstaande providers - een extra lineair kanaal gelanceerd: Viaplay Xtra. Dit om de druk op de streamingdienst enigszins te verminderen. Met name in de beginfase klaagden veel fans namelijk over verbindingsproblemen met de livestreams van Viaplay, vanwege de grote instroom van Formule 1-kijkers.

Viaplay Xtra

Volgens het Scandinavische bedrijf is dit inmiddels echter niet meer nodig: "Toen Viaplay in 2022 op de markt kwam, werd het Viaplay Xtra-kanaal gelanceerd als back-upoplossing om de druk op de internetverbindingen te verlagen", leest het. "Dit werd gedaan om beschikbaarheid van de F1-uitzending te garanderen. Het kanaal werd gedistribueerd door onze partners en was daarom alleen beschikbaar voor B2B-abonnees. Wat betekent dat B2B-abonnees een extra gelijktijdige F1-stream hadden. Dit is niet langer nodig en daarom wordt deze dienst nu beëindigd. Viaplay Xtra is nog tot 25 februari 2024 beschikbaar in Nederland."