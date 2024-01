Chris Woerts ziet in Viaplay ondanks de financiële problemen een serieuze kandidaat voor de uitzendrechten van de Formule 1 vanaf 2025, maar vertelt in gesprek met GPFans dat er ongetwijfeld meerdere kapers op de kust liggen.

Viaplay maakte begin 2022 haar debuut in Nederland als rechtenhouder rondom de uitzendingen van de Formule 1. De dienst deed in de onderhandelingen met het Formula One Management een hoger bod dan Ziggo Sport en trok aan het langste eind, zo wist Woerts destijds als eerste naar buiten te brengen. De streamingdienst heeft een deal tot eind 2024, wat betekent dat de rechten voor vanaf 2025 de komende weken weer in de verkoop gaan. Viaplay is voornemens deze rechten te behouden, maar het is een publiek geheim dat het bedrijf in financieel zwaar weer verkeerd. Dat biedt wellicht mogelijk mogelijkheden voor de concurrentie.

Goede basis in Scandinavië

Dat Viaplay bij de vorige onderhandelingen 35 miljoen euro op heeft moeten hoesten - een indicatie van wat het dit keer zou kunnen gaan kosten - hoeft volgens Woerts, ondanks de rode cijfers, niet per se een probleem te zijn: "In Scandinavië zijn ze natuurlijk heel gezond. Daar hebben ze lineaire kanalen en betaalde kanalen", klinkt het in gesprek met GPFans. "Daar hebben ze altijd een hele goede basis gehad, en daar verdienen ze geld."

Daarnaast levert Nederland zelf ook geld op, aldus de sportmarketeer: "En het maakt niet zoveel uit of Nederland heel veel winst oplevert, want het komt uit de grote pot van de Viaplay Group. Als daar genoeg rendement inzit, kunnen ze het gewoon betalen. Zij sluiten een deal voor meerdere jaren met de FOM: het Formula One Management. Dat is voor de FOM ook makkelijk, want dan hebben ze meteen drie vliegen in één klap. Eigenlijk gaat het erom of Scandinavië kan bijdragen aan het biedingsproces in Nederland."

Of er kapers op de kust zijn? "Ongetwijfeld. Sportrecht is altijd interessant voor partijen. Dat hebben ze nu ook bewezen met een miljoen abonnees. Ik weet niet of het nu nog een miljoen abonnees zijn, want na afloop van het seizoen zijn er heel veel mensen weggelopen bij KPN en Ziggo. Die hebben allemaal hun abonnement opgezegd of op pauze gezet. De vraag is of ze het weer aan gaan zetten in maart, als het seizoen weer begint."

Kapers op de kust

Woerts ziet onder andere in Ziggo Sport een serieuze kanshebber: "Honderd procent. Daar ga ik wel vanuit. Maar er zijn ongetwijfeld nog meer kapers op de kust." Canal+ bijvoorbeeld. Zij hebben recent middels een geldinjectie 29 procent van de aandelen van Viaplay in handen gekregen. "De nieuwe directeur van Canal+, Alco de Jong, die komt bij Eurosport vandaan. Veel sportervaring. Ik denk dat zij wel met een schuin oog naar die rechten kijken ja, en ook naar integratie met Viaplay. Ze gaan niet instappen om toe te kijken en niets te doen. Ze zullen een strategie voor de lange termijn hebben, en dat wordt interessant voor de toekomst." Of Woerts al meer weet dan de rest? "Daar ga ik niets over zeggen."

Woerts voorspelde afgelopen maandag bij Vandaag Inside dat Viaplay aan het langste eind gaat trekken.

Bekijk het volledige GPFans-interview hieronder: