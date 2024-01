Nadat deze week bekend werd dat Viaplay gaat stoppen met het TV-kanaal Xtra, dat bij alle providers te zien was voor mensen met een abonnement, heeft KPN nu mailtjes rondgestuurd naar mensen die klant zijn bij de provider en Viaplay hebben.

Viaplay heeft sinds begin 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in handen, iets wat tot eind 2024 in ieder geval zo zal blijven. Toch heeft het bedrijf, zeker sinds 2023, veel financiële problemen gekend. Er moesten werknemers vertrekken, het bedrijf is in waarde flink gedaald op de beurs en de streamingdienst gaat ook uit verschillende landen weg om kosten te besparen. Toch was er begin 2024 goed nieuws, toen een geldinjectie van 20 miljoen dollar werd goedgekeurd door de aandeelhouders en er tevens een nieuwe CEO voor de Nederlandse markt werd aangesteld.

Nieuwe wijzigingen Viaplay

Als gevolg hiervan kon Viaplay zich gaan focussen op de toekomst. Zo heeft het sinds het nieuws omtrent de geldinjectie besloten om naast het maandabonnement ook het jaarabonnement weer terug te brengen en aan te bieden. Dit abonnement was eerder niet meer beschikbaar omdat klanten behoorlijk wat geld konden bespraken. Ook kondigde Viaplay aan dat het kanaal Viaplay Xtra, dat bij Ziggo, KPN, Odido, Delta, Caiway en Solcon in het pakket zat, in 2024 gaat verdwijnen. Hierdoor kan F1 in 2024 alleen nog maar online bekeken worden.

KPN reageert

Via een mail die klanten van de provider KPN hebben gekregen, is duidelijk geworden dat KPN erkent dat Viaplay Xtra niet meer beschikbaar zal zijn. In ruil daarvoor zullen klanten van KPN toegang krijgen tot F1 TV Pro, de enige andere manier om naast Viaplay in Nederland alle sessies live te zien. Naast F1 zijn ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Super Cup daar live te zien. "Straks krijg je volledige toegang tot de F1 TV Pro-streamingdiensten voor het F1-seizoen 2024. Dat betekent leuke extra's zoals live meekijken vanuit F1 racewagens, luisteren naar teamradio's en toegang tot statistieken. Voor de start van het seizoen krijg je per e-mail instructies over hoe je toegang tot F1 TV Pro krijgt", valt in de e-mail naar klanten te lezen.