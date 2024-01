In deze GPFans Recapnemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere langverwacht nieuws vanuit het Red Bull-kamp: zusterteam AlphaTauri heeft bekendgemaakt onder welke naam het vanaf aankomend seizoen campagne zal voeren, terwijl ook Red Bull Racing een grote nieuwe sponsor aankondigde. Verder heeft Netflix de lanceerdatum voor het zesde seizoen van de serie Drive to Survive naar buiten gebracht, en heeft Max Verstappen met een knipoog gereageerd op een incident met Lewis Hamilton. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Visa slaat handen ineens met Formule 1-teams Red Bull

Na lang speculeren bracht het voormalige AlphaTauri vandaag naar buiten dat het inderdaad de handen ineen heeft geslagen met Visa. Het zusterteam van Red Bull Racing zal vanaf het Formule 1-seizoen van 2024 campagne voeren onder de naam Visa Cash App RB Formula One Team. Daar blijft het echter niet bij. Het logo van de creditcarduitgever zal namelijk ook prominent aanwezig zijn op de bolides van de grootmacht zelf: Red Bull Racing. De reacties vanuit Visa en Visa App RB Formula One Team waren - logischerwijs - louter positief, in tegenstelling tot die op het internet.Meer lezen? Klik hier.

Netflix brengt lanceerdatum nieuwe seizoen Drive to Survive naar buiten

Netflix heeft de lanceerdatum voor het zesde seizoen van de populaire serie Drive to Survive officieel bekendgemaakt. De volledige reeks is vanaf vrijdag 23 februari op de streamingdienst te bekijken. Drive to Survive is de afgelopen jaren voor veel fans uitgegroeid tot hét hoogtepunt van de winterstop. In deze Netflix-serie krijgen de kijkers een kijkje achter de schermen in de Formule 1. De filmcrew krijgt toegang tot kamers waarvan de deuren normaliter gesloten blijven en dat levert regelmatig unieke beelden op. De serie heeft voor een enorme groei aan populariteit gezorgd - met name in de Verenigde Staten - al worden de makers soms ook bekritiseerd vanwege de grote hoeveelheid drama. Meer lezen? Klik hier.

Here's a peek at what's coming to Netflix in the US this February 👀



🌪️ Avatar: The Last Airbender

🎤 THE VINCE STAPLES SHOW

🏎️ Formula 1: Drive to Survive S6

🏠 My Wife and Kids

🕵️‍♂️ Monk

🥯 Everything Everywhere All at Once

🐚 Marcel the Shell with Shoes On

🕺 Magic… pic.twitter.com/yd0qpqTdX9 — Netflix (@netflix) January 24, 2024

Alle lanceerdatums 2024-auto's bekend

De teller stond een tijdje op negen, maar inmiddels hebben alle tien de Formule 1-teams de datum aangekondigd waarop de auto voor aankomend seizoen wereldkundig gemaakt zal worden. Tot vandaag moest alleen de presentatie van Visa Cash App RB nog ingevuld worden, maar ook deze is inmiddels bekend. Het zusterteam van Red Bull Racing zal op donderdag 8 februari het doek van de wagen trekken, waarmee Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda aankomend seizoen de strijd aangaan. Meer lezen? Klik hier.

Team Datum onthulling auto 2024 Red Bull Racing 15 februari Mercedes 14 februari Ferrari 13 februari McLaren 14 februari Aston Martin 12 februari Alpine 7 februari Williams 5 februari Visa Cash App RB 9 februari Sauber 5 februari Haas 11 februari

Verstappen reageert met knipoog op Silverstone-crash

Max Verstappen heeft met een knipoog nog maar eens teruggeblikt op de veelbesproken crash tussen de Red Bull Racing-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op Silverstone, 2021. Tijdens een iRacing-evenement van Team Redline ging Verstappen in een virtuele Formule 3-auto meerdere keren zij aan zij met Chris Lulham door Copse Corner. Toen de interviewer na afloop vertelde dat hij ongeveer 700 keer telde dat Verstappen en Lulham samen door Copse Corner reden, reageert de Red Bull Racing-coureur gevat: "Het kan dus wel! Zij aan zij door die bocht..." Meer lezen? Klik hier.

no tf he didnt 😭😭😭😭 bye pic.twitter.com/GYHoZXqgxI — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 23, 2024

Voormalig personal trainer Verstappen: "Ik wist niet eens wie Max was"

Bradley Scanes, tot voor kort de personal trainer van Max Verstappen, vertelt dat hij voor zijn samenwerking met de Nederlander niets van de Formule 1 wist. Zelfs niet wie Verstappen zelf was. In de podcast The Red Flags doet hij uit de doeken dat je niet per se een uitgebreide achtergrond in de autosport hoeft te hebben, om op het hoogste niveau aan het werk te gaan: "Voordat ik met Max ging werken, wist ik eigenlijk niets van motorsport en de Formule 1", vertelt hij. "Ik wist niet eens wie Max Verstappen was. Ik heb veel op het internet opgezocht om mijzelf in te lezen en om alles bij te houden." Meer lezen? Klik hier.