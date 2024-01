Redactie



Woensdag zagen we dan eindelijk de nieuwe naam voor het team van AlphaTauri wereldkundig worden: Visa Cash App RB. Hoe wordt er op het internet gereageerd op de nieuwe naam voor het zusterteam van Red Bull Racing?

Na lange speculatie was het dan woensdag eindelijk zover: de nieuwe naam van AlphaTauri is bekendgemaakt. Vanaf 2024 gaat de formatie van nieuwbakken teambaas Laurent Mekies door het leven als Visa Cash App RB, een naam die vorige week al rondcirculeerde op het internet. Deze werden later door verschillende bronnen weer ontkracht, al ging dat dan even later weer in tegen het feit dat het Instagramaccount van de renstal tijdelijk onvindbaar was. Nu is er dan uiteindelijk duidelijkheid: de renstal met Tsunoda en Ricciardo onder contract gaat dus Visa Cash App RB heten.

Artikel gaat verder onder video

Duidelijke reactiese

Bij een verandering van naam ontstaan er natuurlijk ook de nodige meningen. De vorige naamswijziging, destijds bij het team van Alfa Romeo, werd in eerste instantie niet met heel veel applaus ontvangen. Dit keer zijn de reacties ook niet bepaald positief en is men eigenlijk niet te spreken over deze naam voor een Formule 1-team.

I know I’ve just retired so I don’t wanna sound like “everything in the past used to be so much better”, but to my opinion “Visa Cash App RB” isn’t an appropriate name for a Formula One team. pic.twitter.com/YHGO2Uqg16 — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) January 24, 2024

this the worst name of all time — isaiah✰ (@tlop444) January 24, 2024

Man, this is the worst name! — Elias (@elias_ochako) January 24, 2024

Gross — DB (@dnlkbox) January 24, 2024

Can’t wait to commentators say the longest name in F1 history and then shorten it to Red Bull 2. — bentbird (@bentbird) January 24, 2024

This is satire, right? — Connor (@connorbradley4) January 24, 2024

Immediately the most hated team — Dom (@Dnizzlejr) January 24, 2024

Ridiculous — Ryan Enevoldsen (@EnevoldsenRyan) January 24, 2024