Bradley Scanes, tot voor kort de personal trainer van Max Verstappen, vertelt dat hij voor zijn samenwerking met de Nederlander niets van de Formule 1 wist. Zelfs niet wie Verstappen zelf was.

Scanes voegde zich voorafgaand aan het seizoen van 2020 bij het kamp van Verstappen als personal trainer, om ervoor te zorgen dat de Red Bull Racing-coureur in topconditie zou verkeren. De twee hielden er een nauwe band op na, maar eind vorig jaar besloot Scanes een punt te zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1-paddock. Dit grotendeels vanwege het zeer uitdagende schema voor alle teamleden, dat alleen nog maar pittiger lijkt te worden, kijkend naar de 24 races op de kalender voor aankomend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Geen idee wie Verstappen was

In de podcast The Red Flags doet Scanes uit de doeken dat je niet per se een uitgebreide achtergrond in de autosport hoeft te hebben, om op het hoogste niveau aan het werk te gaan: "Voordat ik met Max ging werken, wist ik eigenlijk niets van motorsport en de Formule 1", vertelt hij. "Ik wist niet eens wie Max Verstappen was. Ik heb veel op het internet opgezocht om mijzelf in te lezen en om alles bij te houden."

Eerste race vanuit Red Bull-garage

Scanes vervolgt: "Ik wist dat Hamilton succesvol was, maar dat was het wel. De eerste Formule 1-race die ik keek, was in de garage van Red Bull met de monteurs. Ik ontmoette Max in december 2019, en in de tweede week van januari begon ik met hem samen te werken. In de tussentijd, gedurende heel december, bekeek ik alles wat met de Formule 1 te maken had. Alles wat ik kon bedenken."