Visa blij met "baanbrekend partnerschap" Formule 1-teams Red Bull

Visa en Red Bull zijn zeer te spreken over het "baanbrekende partnerschap" tussen de creditcarduitgever en de Formule 1-teams onder het bewind van de energiedrankgigant.

Na lang speculeren bracht het voormalige AlphaTauri op woensdag naar buiten dat het inderdaad de handen ineen heeft geslagen met Visa. Het zusterteam van Red Bull Racing zal vanaf het Formule 1-seizoen van 2024 campagne voeren onder de naam Visa Cash App RB Formula One Team. Daar blijft het echter niet bij. Het logo van de creditcarduitgever zal namelijk ook prominent aanwezig zijn op de bolides van de grootmacht: Red Bull Racing.

Baanbrekend partnerschap

"Dit is een baanbrekend partnerschap, en een geweldige kans voor het merk Visa om een ​​van de snelstgroeiende sportgemeenschappen ter wereld binnen te treden", aldus Frank Cooper, Chief Marketing Officer bij Visa. "Deze samenwerking past goed bij de visie van Visa om individuen te inspireren om 'het voor elkaar te krijgen' en ernaar te streven om iedere dag, tijdens iedere race of evenement, een stap in de richting van verbetering te zetten."

Roots als broeikas voor talent

Ook Peter Bayer, Chief Executive Officer bij Visa Cash App RB is in zijn nopjes: "Het is fantastisch om deze nieuwe identiteit te onthullen en de nieuwe partners te verwelkomen nu we aan de volgende fase van het Formule 1-verhaal van het team beginnen", leest het. "Faenza betreedt een nieuw racetijdperk, waarbij we trouw blijven aan onze roots als broeikas voor talent, maar met een nog grotere focus op het strijden om de belangrijkste prijzen in de Formule 1. We hebben een gedurfde visie voor het team onder leiding van mijzelf en teambaas Laurent Mekies, en het is enorm spannend om toekomstgerichte partners zoals Visa en Cash App naast ons te hebben staan."