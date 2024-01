Max Verstappen heeft met een knipoog nog maar eens teruggeblikt op de veelbesproken crash tussen de Red Bull Racing-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op Silverstone, 2021.

Verstappen raakte tijdens het Formule 1-seizoen van 2021 verwikkeld in een zeer verhit duel om het wereldkampioenschap met Hamilton. De spanning tussen beide coureurs liep meerdere keren hoog op, met als één van de hoogtepunten - of dieptepunten - de Grand Prix van Silverstone. De twee gingen na de start zij aan zij door de eerste paar bochten, maar in Copse Corner ging het mis. Hamilton positioneerde zijn Mercedes aan de binnenkant en tikte Verstappen op zijn achterwiel. De inmiddels drievoudig wereldkampioen belandde hierdoor op zeer hoge snelheid in de muur.

Lange nasleep

Hamilton werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, maar wist de race uiteindelijk alsnog te winnen. Het incident kende een lange nasleep, waarbij er uit zowel het Red Bull- als Mercedes-kamp, met modder werd gegooid. Inmiddels lijkt Verstappen zelf er in ieder geval wel een beetje om te kunnen lachen, zo blijkt uit een fragment uit een van de livestreams van de 26-jarige coureur.

De auto van Verstappen na de crash op Silverstone, 2021

Verstappen reageert met knipoog

Tijdens een iRacing-evenement van Team Redline ging Verstappen in een virtuele Formule 3-auto meerdere keren zij aan zij met Chris Lulham door Copse Corner. Als de interviewer na afloop zegt dat hij ongeveer 700 keer heeft geteld dat Verstappen en Lulham samen door Copse Corner reden, reageert de Red Bull Racing-coureur gevat: "Het kan dus wel! Zij aan zij door die bocht..." Bekijk de beelden hieronder.