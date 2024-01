Netflix heeft de lanceerdatum voor het zesde seizoen van de populaire serie Drive to Survive officieel bekendgemaakt. De volledige reeks is vanaf vrijdag 23 februari op de streamingdienst te bekijken.

Drive to Survive is de afgelopen jaren voor veel fans uitgegroeid tot hét hoogtepunt van de winterstop. In deze Netflix-serie krijgen de kijkers een kijkje achter de schermen in de Formule 1. De filmcrew krijgt toegang tot kamers waarvan de deuren normaliter gesloten blijven en dat levert regelmatig unieke beelden op. De serie heeft voor een enorme groei aan populariteit gezorgd - met name in de Verenigde Staten - al worden de makers soms ook bekritiseerd vanwege de grote hoeveelheid drama.

De producenten schromen het niet om bepaalde gebeurtenissen enigszins op te blazen. Zo verleende Max Verstappen onder andere geen medewerking aan seizoen vier, omdat hij vond dat er rivaliteiten tussen hem en andere coureurs werden gecreëerd, die in het echt niet bestonden. Na een goed gesprek met de producenten, en de afspraak dat de drievoudig wereldkampioen inzicht krijgt in wat er wel en niet in het eindproduct wordt gemonteerd, is echter ook de Limburger weer van de partij.