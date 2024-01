Welke F1-coureurs staan in 2024 onder druk om te presteren richting 2025?

Lars Leeftink

Dinsdag 9 januari 2024 12:29 - Laatste update: 12:33

Het F1-seizoen 2024 gaat op 2 maart beginnen met de Grand Prix van Bahrein. Het is het begin van een belangrijk jaar voor veel coureurs, omdat meer dan de helft van de coureurs eind 2024 geen contract meer heeft. Voor welke coureurs is de druk in 2024 het grootst?

Het seizoen 2024 zal in totaal 24 races kennen, een record. Genoeg kansen dus voor alle coureurs om zich te bewijzen ten opzichte van hun team en andere teams. Niet veel coureurs hebben na dit seizoen zekerheid wat betreft hun contract. Max Verstappen heeft nog tot eind 2028 contract bij Red Bull en hoeft zich nergens zorgen over te maken, terwijl het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton contract heeft tot eind 2025. Ook bij McLaren hebben ze al zekerheid. Lando Norris ligt tot eind 2025 vast, Oscar Piastri tot eind 2026. Tot slot Valtteri Bottas, die nog tot eind 2025 contract heeft bij Stake F1 Team, het voormalige Alfa Romeo. Zes coureurs hebben dus zekerheid voor 2025, de rest niet. Wie staat er van de overige veertien coureurs het meest onder druk voorafgaand aan het seizoen 2024?

Sergio Pérez

We trappen af met Sergio Pérez. De Mexicaan, sinds begin 2021 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, staat eigenlijk al sinds het einde van het seizoen 2022 onder druk. Tijdens een wisselvallig seizoen 2023 is deze druk, en daarmee ook de geruchten over zijn eventuele vervanging, alleen maar groter geworden. Dit komt deels ook door Pérez zelf, die voorafgaand aan 2022 en 2023 stelde dat hij voor de titel wilde gaan en daardoor de verwachtingen bij zichzelf en de rest van F1 misschien wel iets te hoog legde. Deze verwachtingen zijn namelijk niet uitgekomen, want Verstappen heeft Pérez geen schijn van kans gegeven. Pérez heeft nog tot eind 2024 contract, terwijl er met onder meer Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson genoeg opties zijn voor Red Bull om hem te vervangen. Pérez zal dus in 2024 dichter in de buurt van Verstappen moeten zitten om Red Bull geen reden te geven om hem eind 2024 te vervangen.

Carlos Sainz zit ongeveer in dezelfde situatie als Pérez, maar dan wellicht iets minder extreem. De Spanjaard eindigde achter teamgenoot Charles Leclerc in 2023 en 2022, terwijl er van de Spanjaard toch vanwege zijn ervaring wat meer verwacht wordt. Het contract van zowel Sainz als Leclerc loopt eind 2024 af, waarbij de kans groot is dat Leclerc door Ferrari als coureur van de toekomst wordt gezien. De vraag is dan of Ferrari ook de toekomst in wil gaan met Sainz, of dat het voor een andere coureur kiest. Mocht dit zo zijn, dan zal er voor Sainz genoeg interesse zijn vanuit andere teams. Vooral Sauber, nu Stake F1 Team, dat in de toekomst een samenwerking met Audi aan zal gaan, wordt vaak genoemd.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo mocht, nadat Nyck de Vries tijdens de eerste seizoenshelft teleurstelde, zijn rentree in F1 maken bij AlphaTauri. De Australiër raakte tijden het raceweekend in Nederland geblesseerd en moest vervolgens een groot deel van de tweede seizoenshelft missen. In 2024 gaat hij met meerdere coureurs strijden om het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull voor het seizoen 2025. Daarvoor zal hij in 2024 wel moeten laten zien wat hij waard is, want alle fouten die de ervaren coureur maakt kunnen fataal zijn. Ook het contract van Ricciardo loopt namelijk eind 2024 af.

Yuki Tsunoda

Een concurrent van Ricciardo is teamgenoot Yuki Tsunoda, die aan zijn vierde seizoen bij AlphaTauri gaat beginnen. De Japanner zal ook het stoeltje naast Verstappen in 2025 op het oog hebben, maar zal in 2024 daarvoor wel Ricciardo in het onderlinge duel moeten verslaan en beter moeten presteren dan tijdens de voorgaande jaren. Tsunoda heeft tot eind 2024 contract, waardoor het komende seizoen zijn toekomst kan bepalen bij Red Bull. Mocht hij eind 2024 beschikbaar worden, dan zal onder meer Aston Martin hoog op het lijstje van geïnteresseerde partijen staan. Aston Martin gaat namelijk vanaf 2026 samenwerken met Honda, de partij die de voornaamste reden is dat Tsunoda nu al jaren bij AlphaTauri rijdt.

Kevin Magnussen beleefde vorig jaar niet zo'n fantastisch seizoen, nadat hij in 2022 Mick Schumacher geen schijn van kans gaf in het onderlinge duel. Nico Hülkenberg bleek in 2023 beter te presteren dan de Deen, terwijl allebei de coureurs een aflopend contract hebben. De kans lijkt vrij klein te zijn dat Haas eind 2024 met zowel Magnussen als Hülkenberg door zal gaan, waardoor de druk op het onderlinge duel hoog zal liggen. Dit zal vooral voor Magnussen gelden, die na vorig jaar wel wat te bewijzen heeft tegen de Duitser.

Logan Sargeant

Logan Sargeant presteerde in 2023 vrij matig en veroverde in totaal maar een punt, waardoor hij van de actieve coureurs als laatste eindigde in het kampioenschap. Williams besloot, ook omdat er niet veel opties waren, Sargeant in 2024 een tweede kans te geven om meer in de buurt te komen van kopman Alexander Albon. Williams heeft veel coureurs die in F2 of F3 actief zijn en wachten op hun kans richting 2025, terwijl er ook opties van buitenaf aanwezig zullen zijn mocht Sargeant in 2024 geen verbetering tonen.

Zhou Guanyu

Zhou Guanyu gaat in 2024 aan zijn derde seizoen in F1 beginnen. De Chinees kon in 2023 niet de volgende stap zetten in zijn ontwikkeling en kreeg met veel uitvalbeurten te maken. In 2024 zal de Chinees, ondanks zijn financieel gezien aantrekkelijke sponsors, weer met een aflopend contract te maken krijgen. De vraag is of Zhou dit jaar wel een stap kan zetten en kopman Valtteri Bottas meer kan uitdagen. Zo niet, dan is het nog maar de vraag of hij in 2025 ergens anders de kans gaat krijgen gezien het aanbod aan coureurs.

Alex Albon

De laatste naam is Alex Albon, die van alle coureurs in dit artikel waarschijnlijk het minst onder druk staat. Albon heeft nog contract tot eind 2024 en maakte in 2023 indruk bij Williams. De kans is vrij groot dat bijna alle teams die voor 2025 nog coureurs zoeken, interesse gaan hebben in Albon. Naast Williams zelf zullen ook teams als Aston Martin, Alpine en Ferrari, sportief gezien momenteel betere teams dan Williams, nog coureurs zoeken voor 2025. Ook het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull zou voor Albon een optie kunnen zijn, maar de vraag is of zowel Albon als Red Bull daar op zitten te wachten. Albon zal, als hij alle opties open wil houden, in 2024 misschien wel een nog hoger niveau moeten laten zien.

Andere coureurs met aflopend contract

Naast deze acht coureurs zijn er nog zes andere coureurs die een aflopend contract hebben, maar waar de druk een stuk minder groot is. Zo is er het Alpine-duo Pierre Gasly en Esteban Ocon, die allebei nog tot eind 2024 contract hebben. De kans is vrij groot dat Alpine met de twee Fransmannen door wil gaan na 2024, maar dit zal ook afhangen van hoe hu relatie zich in 2024 ontwikkelen gaat. Lance Stroll zal eind 2024 weer zonder contract zitten bij Aston Martin, maar zelfs na een matig seizoen 2023 kreeg hij een contractverlenging van een jaar. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, de vader van Stroll, zal niet snel van plan zijn om zijn zoon te vervangen.

Hülkenberg is al even genoemd, maar zou zelfs als zijn contract niet verlengd wordt dankzij zijn ervaring en recente prestaties nog een prima kans maken op een stoeltje in F1. Daarnaast zou de Duitser ook gewoon met pensioen kunnen gaan als hij dat wil, waardoor de druk bij hem wel van de ketel is. Fernando Alonso zal ook niet al te veel druk voelen. De Spanjaard presteerde in 2023 erg goed, maar ziet eind 2024 wel zijn contract aflopen. Alonso heeft al vaker op dit soort momenten zijn team verlaten en voor een ander avontuur gekozen. Dit zal de vrees zijn van Aston Martin, dat hem waarschijnlijk ook in 2025 wel als coureur wil hebben. Er zullen meerdere teams zijn die interesse zullen hebben in de Spanjaard, terwijl hij ook zou kunnen stoppen. Ook voor hem dus amper tot geen druk komend seizoen. Tot slot Leclerc, die we al even bespreken hebben bij de situatie rondom Sainz. Zowel Ferrari als Leclerc hebben al meerdere keren laten weten dat ze met elkaar door willen gaan, waardoor de kans groot is dat er een contractverlenging aan zit te komen. Mocht dit toch niet gebeuren, dan zal Leclerc zich weinig zorgen hoeven te maken. Bijna elk team in F1 zal dan interesse hebben in de Monegask.