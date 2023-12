Lars Leeftink

Woensdag 27 december 2023 21:41 - Laatste update: 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag deed Valtteri Bottas een boekje open over zijn tijd als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, sprak Ralf Schumacher over zijn broer Michael Schumacher, besloot Charles Leclerc zichzelf voor Kerst een mooi en duur cadeau te geven en gingen we dieper in op het verdwijnen van de gesplitste turbo vanaf het seizoen 2026. Dit is de GPFans Recap van 27 december.

Ralf Schumacher over broer Michael: "Het is niet meer zoals het ooit was"

Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen in F1, maakte in 2013 een noodlottig ski-ongeval mee. De jaren daarna is er voor buitenstaanders verder weinig bekend over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen. Broer Ralf Schumacher vertelt over de gebeurtenis die 'de familie veranderde'. Meer lezen? Klik hier!

Wie heeft de uitzendrechten van F1 in Nederland voor het seizoen 2024?

Het F1-seizoen 2023, met Max Verstappen als wereldkampioen, is inmiddels al meer dan een maand afgelopen en het nieuwe seizoen zal eind februari beginnen met de testdagen. De afgelopen twee seizoenen konden fans via F1 TV, Ziggo Sport en Viaplay live of in samenvatting naar alle sessies kijken. Waar kan dit in 2024? Meer lezen? Klik hier!

Leclerc doet zichzelf peperdure Ferrari cadeau voor kerst

Charles Leclerc heeft besloten de cadeaus van anderen tijdens Kerst niet af te wachten en zichzelf maar een mooi en tevens duur cadeau te geven. De Monegask, al een paar jaar coureur van Ferrari in F1, heeft namelijk een prachtige, witte Ferrari 812 Competizione Aperta in ontvangst mogen nemen. Meer lezen? Klik hier!

Gesplitste turbo verboden vanaf 2026: voor welk team is dit een voordeel en voor wie een nadeel?

De Formule 1 zal te maken krijgen met nieuwe technische reglementen voor het seizoen van 2026. Ook zullen de motorleveranciers zich moeten houden aan nieuwe regels met betrekking tot de power unit. Dit zou wel eens een voordeel voor Ferrari kunnen zijn en juist een nadeel voor Mercedes, en dit is waarom. Meer lezen? Klik hier!

Bottas eerlijk over periode bij Mercedes als teamgenoot Hamilton: "Vijf jaar in ontkenning"

Valtteri Bottas, jarenlang teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, zegt dat hij bij het team van de zevenvoudig wereldkampioen lang in 'ontkenning was' en zich pas aan het einde van zijn tijd bij Mercedes besefte dat Hamilton verslaan niet mogelijk was. De Fin is openhartig over zijn periode bij de Silver Arrows. Meer lezen? Klik hier!