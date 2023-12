Vincent Bruins

Woensdag 27 december 2023 08:48 - Laatste update: 08:53

Als het voor iemand een Merry Christmas is geweest, dan is dat wel voor Charles Leclerc. De Monegask heeft namelijk een prachtige, witte Ferrari 812 Competizione Aperta in ontvangst mogen nemen.

Leclerc heeft een wisselvallig seizoen in de Formule 1 achter de rug. Hij blies in de seizoensopener in Bahrein zijn motor op, moest het doen met P7 in Saoedi-Arabië na een gridstraf en werd in de openingsronde in Australië door Lance Stroll uitgeschakeld. Hij scoorde zijn eerste podium in Azerbeidzjan, nadat hij vanaf pole was gestart. De coureur van Scuderia Ferrari behaalde wederom podiumposities in Oostenrijk en België, en ging op P5 in de tussenstand de zomerstop in met een grote achterstand op Fernando Alonso en Lewis Hamilton. In de laatste vijf Grands Prix van het jaar sleepte hij drie poles en drie podiums binnen. De andere twee resultaten waren een diskwalificatie in de Verenigde Staten en een zogeheten 'did not start' na een crash in de formatieronde in São Paulo. Ondanks dat hij geen overwinning pakte in 2023, werd hij toch nog vijfde door Lando Norris en teamgenoot Carlos Sainz achter zich te houden, en het gat naar Alonso had hij compleet gedicht. Omdat de Aston Martin van de tweevoudig wereldkampioen twee keer vaker op het podium stond dan Leclerc, moest laatstgenoemde de vierde plek in de eindstand opgeven. Ferrari werd derde bij de constructeurs, drie punten achter Mercedes.

Ferrari van zes ton

Na een jaar waarin Ferrari ontzettend hard haar best heeft gedaan om een inhaalslag te maken op Red Bull Racing, wat ook wel te merken was in de slotfase van het seizoen, heeft Leclerc zichzelf een mooi cadeau mogen doen. Hij heeft de sleutels nu in handen van een Ferrari 812 Competizione Aperta, een supercar van €578.000 waarvan er slechts 599 zijn gebouwd. De Aperta is een cabrioversie van de Competizione wat weer een trackday-versie is van de Ferrari 812 Superfast. Het heeft een 6,5 liter V12 die maar liefst 819 pk produceert.