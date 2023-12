Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 16:57 - Laatste update: 17:29

Charles Leclerc maakt al sinds maart 2016 deel uit van Ferrari, toen hij werd getekend als juniorrijder voor het Formule 1-team uit Maranello. Er lijkt niet gauw een einde te komen aan de relatie tussen Leclerc en Ferrari. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zegt dat Ferrari dan ook gek is, als ze de Monegask geen contractverlenging aanbieden.

Leclerc maakte in 2015 na het karten en de Formule Renault de stap richting de Formule 3. Daar kwam hij uit voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing. Hij wist vier races op zijn naam te schrijven, genoeg om indruk te maken op Ferrari. Met steun van de oudste equipe in de koningsklasse vertrok Leclerc naar ART Grand Prix waarmee hij in 2016 de GP3-titel pakte. In 2017 werd hij met Prema Racing meteen kampioen in de Formule 2. Alfa Romeo-Sauber gaf de Ferrari-junior in 2018 de kans om te debuteren in de Formule 1 en met succes. Het team dat we altijd in het midden- of achterveld zien, scoorde regelmatig punten dankzij Leclerc. Een promotie richting Ferrari zat er dan ook dik in en in 2019 won hij twee Grands Prix in zijn rode bolide. Vorig jaar werd Leclerc vice-kampioen achter Max Verstappen. Ferrari lijkt zeer tevreden te zijn, want volgens La Gazzetta dello Sport krijgt Leclerc een contractverlenging voor tot en met 2029.

Artikel gaat verder onder video

Horner en Wolff met elkaar eens

In 2022 zat niemand zo dicht bij Verstappen als Leclerc en ook aan het eind van 2023 leek Leclerc samen met Lando Norris van McLaren de enige te zijn die kans maakte op het mogelijk verslaan van de dominante Red Bull-coureur. Horner snapt dan ook wel dat Ferrari Leclerc wil behouden. "Het is absoluut iets natuurlijks, want hij is een geweldige coureur. Ik weet zeker dat ze hem willen behouden en ze zouden gek zijn, als dat niet zo is," aldus de Brit tegenover Sky Sports. Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich bij Horner aan: "Ik weet niks van zijn contractsituatie af, maar hij is een geweldige jongen en waarom zou Ferrari hem niet tekenen?"

OOK INTERESSANT: Ferrari-topman hint op nieuw contract Leclerc en Sainz

Teleurstelling

Leclerc gaf tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi wel toe teleurgesteld te zijn over zijn seizoen: "Na vorig jaar verwachtten we dit seizoen te kunnen vechten for het kampioenschap, maar na de eerste race begrepen we al meteen hoe lastig het zou worden, aangezien de Red Bull zo'n enorme stap vooruit had gemaakt, zeker qua racepace. Die stap hebben wij toen niet gemaakt. Vanaf dat moment was het een beetje teleurstellend. Aan de andere kant, als je kijkt naar dit seizoen - vergeet vorig jaar - dan denk ik dat we behoorlijk wat vooruitgang hebben gemaakt door het seizoen heen, wat positief is en me wat meer vertrouwen geeft in de toekomst."