Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben beiden een contract bij Ferrari tot eind 2024, maar volgens Ferrari-president John Elkann is het al met zekerheid te zeggen dat het duo ook hierna voor de Italiaanse grootmacht zal blijven rijden.

Ferrari is nog altijd zoekende naar een weg terug richting de absolute top van de Formule 1. De renstal uit Maranello werd afgelopen seizoen derde in het constructeurskampioenschap achter Mercedes en Red Bull Racing. Een forse verbetering ten opzichte van de zesde plaats in 2020, maar het is een stap terug als je kijkt naar de tweede plek van afgelopen jaar, waar in de eerste seizoenshelft om het wereldkampioenschap werd gevochten met Red Bull Racing.

Toekomst Leclerc en Sainz

Aan de line-up lijkt het in ieder geval niet te liggen. Met Charles Leclerc en Carlos Sainz beschikt Ferrari over twee grote namen. Beide coureurs liggen tot eind 2024 vast bij het team, maar Ferrari-president John Elkann lijkt - al dan niet per ongelijk - zijn mond voorbij te hebben gepraat. Tijdens een bijeenkomst voor aandeelhouders liet hij namelijk tegenover persbureau Italpress weten: "Leclerc en Sainz zullen absoluut voor Ferrari blijven rijden."

Weinig andere opties

Dat is niet per se een grote verrassing. Zowel Leclerc als Sainz hebben de afgelopen maanden meerdere keren op laten tekenen graag zo snel mogelijk met Ferrari in gesprek te willen over een nieuwe deal. Kijkend naar de huidige contracten van de overige coureurs, zijn er dan ook weinig andere zitjes beschikbaar. Met name bij de topteams.

