Brian Van Hinthum

Donderdag 13 april 2023 20:15

Hoewel het voorlopig nog even stil is wat betreft de Silly Season voor komend seizoen, is het met een blik op de contractduur van de coureurs geen gewaagde voorspelling als je zegt dat we het komende seizoen wellicht een aantal veranderingen gaan zien. We zetten de contractduur van alle coureurs overzichtelijk op een rij.

Het aantal jaren dat een coureur vastligt is natuurlijk van groot belang voor de stoelendans van de komende jaren en de kansen die er liggen bij de teams voor jonge coureurs die uit lagere klassen op de deur kloppen. De ene coureur beschikt nog over contract voor de komende jaren, terwijl sommige heren aan de bak moeten: bij hen loopt het contract na 2023 af. Om die reden gaan we de duur van de contracten even allemaal op een rijtje zetten.

Artikel gaat verder onder video

Contractduur van Verstappen

Wanneer we de contractduur van de twintig coureurs onder de loep nemen, valt het natuurlijk op dat Max Verstappen over het langste contract beschikt van alle coureurs op de grid. De Nederlander tekende begin 2022 na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel een megadeal bij de Oostenrijkse renstal. Vanaf 2023 strijkt hij met dat contract zo'n vijftig miljoen per jaar op. Met die verbintenis ligt de Limburger in ieder geval tot zijn dertigste vast bij de Rode Stieren.

Pensioen Hamilton?

Verder zien we nog dat het contract van Lewis Hamilton na dit seizoen ten einde loopt, al weten we inmiddels dat de kans groot is dat de zevenvoudig wereldkampioen ook na 2023 nog actief zal zijn op het hoogste niveau van de motorsport, de vraag is echter waar. Van sommige coureurs is het niet precies duidelijk hoe lang ze vastliggen. Namen als Oscar Piastri, George Russell en Valtteri Bottas beschikken over een 'meerjarige deal' en dus lijkt de toekomst van die heren in ieder geval voorlopig vast te liggen.

De contracten van de Formule 1-coureurs