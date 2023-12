Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 21:41 - Laatste update: 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat de sportief directeur van de FIA, Steve Nielsen, na een jaar alweer vertrekt, liet Mercedes-teambaas Toto Wolff merken dat hij George Russell en Lewis Hamillton kan vergelijken met Max Verstappen als ze dezelfde auto hebben, zag Jos Verstappen een woedende Max in Azerbeidzjan en liet Christijan Albers weten het belachelijk te vinden dat Verstappen eigenlijk geen privacy meer heeft. Dit is de GPFans Recap van 23 december.

Wolff ziet Russell en Hamilton in staat zijn Verstappen te verslaan: "Met de juiste auto"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is van mening dat Max Verstappen tot de beste coureurs in F1 behoort. De Oostenrijker denkt echter ook dat er kansen zijn en dat George Russell en Lewis Hamilton in staat zijn om hetzelfde niveau te halen en de drievoudig wereldkampioen in ieder geval uit te dagen. Meer lezen? Klik hier!

'Sportief directeur Nielsen vertrekt na minder dan een jaar alweer bij FIA'

Steve Nielsen, die begin dit jaar sportief directeur werd bij de FIA, is alweer vertrokken. Het autosportorgaan, dat momenteel bezig is met de voorbereidingen op het seizoen 2024, moet daardoor plotseling op zoek naar een opvolger. Volgens de geruchten zouden de voorstellen voor veranderingen binnen race control niet serieus genomen zijn door de FIA. Meer lezen? Klik hier!

Jos Verstappen zag woedende Max in Azerbeidzjan: 'Ga nooit meer door hem verslagen worden'

Het afgelopen seizoen waren er maar drie Formule 1-Grands Prix die niet door Max Verstappen werden gewonnen. Hieronder valt de race in Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull Racing moest aanzien hoe teamgenoot Sergio Pérez won. Woedend zei hij nooit meer door hem verslagen te willen worden en die belofte maakte hij nog waar ook. Meer lezen? Klik hier!

Albers leeft mee met Verstappen: "Je bent de sigaar, alles wat privé is wordt opgeslokt"

Voormalig F1-coureur Christijan Albers is van mening dat Max Verstappen als populaire F1-coureur geen privacy meer heeft buiten de raceweekenden om. De Nederlander ziet dat iedereen wat van hem wil en dat hij als bekende coureur van de koningsklasse 'de sigaar' is bij veel mensen. Meer lezen? Klik hier!

Palmer vond zege Sainz in Singapore meest indrukwekkend: "Perfect geregisseerd"

Jolyon Palmer, voormalig F1-coureur, is van mening dat Max Verstappen de beste coureur van 2023 was en Red Bull Racing het beste team was van afgelopen seizoen. Toch was de prestatie waar Palmer het meest van onder de indruk was die van Carlos Sainz in Singapore. Meer lezen? Klik hier!