Zaterdag 23 december 2023 06:49

Er waren slechts drie Formule 1-Grands Prix in 2023 die niet door Max Verstappen werden gewonnen. Een daarvan was de wedstrijd in Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull Racing moest aanzien hoe teamgenoot Sergio Pérez won. Woedend zei hij nooit meer door hem verslagen te willen worden en die belofte maakte hij nog waar ook.

Het evenement op de straten van Bakoe was een sprintweekend. Verstappen werd tweede in de vrijdagskwalificatie op twee tienden achterstand van Ferrari-coureur Charles Leclerc. In de Sprint Shootout werd hij niet alleen verslagen door Leclerc, maar ook door Pérez. Laatstgenoemde ging voorbij aan Leclerc om de Sprint te winnen, maar Verstappen moest het doen met de derde stek op vijf seconden achterstand. Op de zondag nam de Nederlander na twee ronden al de leiding over van Leclerc, maar Pérez zou voor beiden terechtkomen vanwege een 'gratis' pitstop tijdens de Safety Car-periode na de crash van Nyck de Vries. Pérez leidde de Grand Prix van ronde 10 tot aan het eind en won met een voorsprong van twee seconden op Verstappen.

Verslagen door Pérez in Azerbeidzjan

"Ik zag de vader van Max, Jos Verstappen, in Qatar op de avond nadat Max het kampioenschap had veiliggesteld," begon analist en voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok in de podcast van Sky Sports F1. "We waren lekker aan het kletsen over het seizoen en toen zei hij: 'Max was woedend na Bakoe'. Later die avond zei hij tegen zijn vader: 'Ik ga nooit meer door hem verslagen worden dit seizoen'. Hij was razend en zei dus: 'Hij zal mij nooit meer verslaan'. En kijk eens aan, hij had gelijk! Dat is gewoon echt verwoestend."

Kwalificatie Japan

Chandhok koos vervolgens zijn favoriete moment uit van het dominante seizoen van Verstappen: "De kwalificatie van Japan. Die kwalificatieronde was voor mij... Als je een coureur wil zien die op het randje van perfectie zit, dan zat het daar gelijk aan de beste kwalificatieronden van de legendarische Senna, Hamilton en Schumacher, of net als Nigel Mansell in 1992 op Silverstone. Ja, hij zat in de beste auto, en ja, hij is een dominante deelnemer, maar zat acht tienden voor zijn teamgenoot en zes tienden voor de rest van het veld. Ik heb de ronde drie of vier keer teruggekeken om ook maar enige [fout] te ontdekken. En dat was er niet."