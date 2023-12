Verstappen naar bruiloft met Kelly Piquet, zorgen over 'ongezonde' samenwerking Red Bull | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 22 december 2023 21:40

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zorgen over de samenwerking tussen Scuderia AlphaTauri en Red Bull Racing worden alsmaar groter en groter bij de concurrentie. Zak Brown, de CEO van McLaren, heeft nu zelfs een open brief geschreven waarin hij de situatie 'ongezond' noemt. Ondertussen komen ook werknemers van andere Formule 1-teams naar buiten om hun zorgen te uiten. Max Verstappen maakt zich daar niet zo druk om en is lekker op vakantie. Hij is samen met Kelly Piquet afgereisd naar Brazilië voor de bruiloft van de broer van Kelly. Daarnaast hebben twee teams hun lanceerdata bekendgemaakt. Williams en Sauber zullen een week eerder dan Ferrari het doek aftrekken van hun Formule 1-auto's voor het seizoen van 2024.

Artikel gaat verder onder video

Brown gaat in open brief dieper in op 'ongezonde' samenwerking AlphaTauri en Red Bull

Zak Brown liet eerder deze week al weten dat hij vindt dat de samenwerking tussen Scuderia AlphaTauri en Red Bull Racing aangekaart moet worden. De CEO van McLaren is er in een open brief verder op ingegaan en noemt het feit dat de energydrankfabrikant eigenaar is van twee Formule 1-teams zelfs 'ongezond'. "Er liggen kansen om een aantal processen in de Formule 1 te verbeteren om de waarden zoals eerlijkheid en competitie te versterken," zo schrijft Brown. "De sport is niet perfect, en nu we vooruitblikken op de onderhandelingen van het volgende Concorde Agreement om het bestuursorgaan te verenigen met de teams en de houders van de commerciële rechten, moeten we prioriteit geven aan enkele van die regels die momenteel invloed hebben op de onpartijdigheid tussen concurrenten. De meeste andere grote sporten verbieden bijvoorbeeld het bezit van twee teams binnen dezelfde competitie vanwege de duidelijke potentiële schade die dit aan de competitie kan toebrengen. Het is een ongezonde situatie." Meer lezen? Klik hier!

'Zorgen onder werknemers F1-teams over AlphaTauri en Red Bull Racing nemen toe'

De zorgen over de connectie tussen Red Bull Racing en AlphaTauri lijken alleen maar toe te nemen onder de huidige teams. Na meerdere teambazen lijken nu werknemers van de huidige F1-teams zich te laten horen over de samenwerking tussen de twee teams, die van dezelfde eigenaar zijn. Auto, Motor und Sport maakte hier melding van. Allemaal twijfelen ze over de connectie tussen AlphaTauri en Red Bull Racing, die van dezelfde eigenaar zijn en allebei door de in 2022 overleden Red Bull-bedenker en eigenaar Dietrich Mateschitz naar F1 kwamen. Zo maken medewerkers van teams zich onder meer zorgen over het grote aantal upgrades dat AlphaTauri in 2023 kon produceren. "Zes compleet nieuwe vloeren produceren gaat boven elk kostenplafond", zo zegt een anonieme medewerker. Meer lezen? Klik hier!

Le Mans-winnaar Kristensen noemt Ricciardo als vervanger van Pérez naast Verstappen

Tom Kristensen, oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans, is van mening dat Red Bull Racing naar een andere coureur moet kijken als vervanger van Sergio Pérez. De Mexicaan overtuigde niet in 2023 en heeft na 2024 geen contract meer. Volgens Kristensen is er een eenvoudige vervanger aan te wijzen: Daniel Ricciardo. "Psychologisch gezien heeft [Pérez] het niet fijn gehad. Hij heeft duidelijk geworsteld en hard gewerkt, maar hij mist zelfvertrouwen. Af en toe leek het mij wel dat hij opgelucht zou zijn als hij weg moest," vertelde de Deen bij F1 Talks van Viaplay. "Misschien zou ik Daniel Ricciardo het nog eens laten proberen. Of Lando Norris of Piastri." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen vertrekt naar Brazilië voor bruiloft van broer Kelly Piquet

De Piquet-naam is nauw verbonden met de koningsklasse van de autosport. Nelson Piquet Sr. schreef maar liefst drie wereldkampioenschappen in de Formule 1 op zijn naam, in 1981 en 1983 met Brabham en in 1987 met Williams. Hij kreeg twee kinderen met Nederlands model Sylvia Tamsma: Nelson Jr. en Kelly. Nelson Jr. is zelf ook een getalenteerde coureur en reed in 2008 en 2009 in de Formule 1 voor Renault. Hij en zijn vrouw Patsy Zurita hebben deze week het ja-woord tegen elkaar gezegd. De bruiloft vond plaats in São Paulo, en Max Verstappen en Kelly Piquet waren daar ook aanwezig. Meer lezen? Klik hier!

Williams kondigt lanceerdatum aan voor Formule 1-auto van 2024

Williams maakte in 2023 haar beste seizoen mee van de afgelopen zes jaar. Tijdens de eerste vier jaar van het hybridetijdperk was Williams nog regelmatig op het podium te vinden, maar het ging vanaf 2018 plotseling bergafwaarts. Ze werden drie seizoenen achter elkaar laatste in het constructeurskampioenschap, voordat het met Nicholas Latifi en George Russell een wat beter jaar meemaakte in 2021. Vorig seizoen werden ze weer laatste, maar dit jaar stonden ze er weer redelijk goed bij. Met 28 punten op zak, waarvan 27 van Alexander Albon en 1 van Logan Sargeant, is Williams zevende geworden in de eindstand met een voorsprong van 3 punten op Scuderia AlphaTauri. Williams heeft aangekondigd dat de FW46 onthuld zal worden op maandag 5 februari. De renstal uit Grove zal daarmee 8 dagen eerder zijn dan Ferrari die op 13 februari haar auto van 2024 lanceert op het circuit van Fiorano. Meer lezen? Klik hier!

Sauber kiest dezelfde datum als Williams voor lancering F1-auto van 2024

Direct na Williams heeft ook het Formule 1-team van Sauber aangekondigd wanneer het de auto van 2024 zal lanceren. De Zwitserse formatie stond tot afgelopen seizoen nog bekend als Alfa Romeo en maakte een tegenvallend jaar mee. Waar ze in 2022 nog 55 punten scoorden, wat goed was voor de zesde positie in het constructeurskampioenschap, moesten ze het in 2023 doen met 16 punten. Valtteri Bottas belandde in de eerste negen Grands Prix van 2022 even vaak in de punten als het gehele team in het hele seizoen van 2023. Bottas werd dit jaar achtste in Bahrein en Qatar, en tiende in Canada en Italië. Zhou Guanyu werd driemaal negende in Australië, Spanje en Qatar. De Fin en de Chinees hebben allebei hun stoeltje behouden voor het volgende seizoen. Op maandag 5 februari zal het doek van de nieuwe bolide worden afgetrokken. Meer lezen? Klik hier!