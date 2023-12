Lars Leeftink

Tom Kristensen, oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans, is van mening dat Red Bull Racing naar een andere coureur moet kijken als vervanger van Sergio Pérez. De Mexicaan overtuigde niet in 2023 en heeft na 2024 geen contract meer. Volgens Kristensen is er een eenvoudige vervanger aan te wijzen: Daniel Ricciardo.

Pérez moest net zoals in 2021 en 2022 zijn meerdere erkennen in Verstappen, die voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd. Het patroon bij de Mexicaan is in alle drie de seizoenen goed terug te zien. Een goede start van het seizoen, vervolgens loopt de achterstand op Verstappen in Europa op en weet de Mexicaan zijn vorm aan het einde van het seizoen weer een beetje te vinden. Pérez krijgt in 2024 gewoon weer de kans, maar heeft wel een aflopend contract. De vraag is of hij in 2025 nog coureur van Red Bull gaat zijn.

Moet Pérez blijven of vervangen worden?

David Coulthard vraagt Kristensen bij F1 Talks van Viaplay of hij van mening is dat Pérez nog een kans zou moeten krijgen als teamgenoot van Max Verstappen. "In een vrije wereld, nee. Psychologisch gezien heeft hij het niet fijn gehad. Hij heeft duidelijk geworsteld en hard gewerkt, maar hij mist zelfvertrouwen. Af en toe leek het mij wel dat hij opgelucht zou zijn als hij weg moest."

Vervanger Pérez

Kristensen vervolgt door te stellen dat er richting het einde van het seizoen wel wat verbetering was bij Pérez, maar dat het toen al te laat was. "Aan het eind van het seizoen ging het wat beter. Maar toen Max hem in Miami versloeg kwam hij verder niet meer bij hem in de buurt.’’ Kristensen is van mening dat het tijd is voor Red Bull om verder te kijken en een vervanger te zoeken. Toch hoeven ze volgens Kristensen niet al te ver te zoeken. "Misschien zou ik Daniel Ricciardo het nog eens laten proberen. Of Lando Norris of Piastri. Eentje van de andere teams stelen. In een ideale wereld, dan."