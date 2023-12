Vincent Bruins

Vrijdag 22 december 2023 20:06

Williams heeft de lanceerdatum voor de bolide van 2024 bekendgemaakt. Het Britse Formule 1-team zal ruim een week eerder het doek van haar auto aftrekken dan Ferrari.

Williams maakte in 2023 haar beste seizoen mee van de afgelopen zes jaar. Tijdens de eerste vier jaar van het hybridetijdperk was Williams nog regelmatig op het podium te vinden, maar het ging vanaf 2018 plotseling bergafwaarts. Ze werden drie seizoenen achter elkaar laatste in het constructeurskampioenschap, voordat het met Nicholas Latifi en George Russell een wat beter jaar meemaakte in 2021. Mede dankzij een tweede plaats voor laatstgenoemde in de zeiknatte Belgische Grand Prix scoorden ze 23 punten wat goed was voor de achtste positie in de eindstand bij de constructeurs. Vorig seizoen werden ze weer laatste, maar dit jaar stonden ze er weer redelijk goed bij. Met 28 punten op zak, waarvan 27 van Alexander Albon en 1 van Logan Sargeant, is Williams zevende geworden in de eindstand met een voorsprong van 3 punten op Scuderia AlphaTauri.

FW46

Williams heeft aangekondigd dat de FW46 onthuld zal worden op maandag 5 februari. De renstal uit Grove zal daarmee 8 dagen eerder zijn dan Ferrari die op 13 februari haar auto van 2024 lanceert op het circuit van Fiorano.