Vincent Bruins

Vrijdag 22 december 2023 20:57

Direct na Williams heeft ook het Formule 1-team van Sauber aangekondigd wanneer het de auto van 2024 zal lanceren. Toevallig heeft de Zwitserse formatie voor dezelfde datum gekozen als het team uit Grove.

Sauber stond tot afgelopen seizoen nog bekend als Alfa Romeo en maakte een tegenvallend jaar mee. Waar ze in 2022 nog 55 punten scoorden, wat goed was voor de zesde positie in het constructeurskampioenschap, moesten ze het in 2023 doen met 16 punten. Valtteri Bottas belandde in de eerste negen Grands Prix van 2022 even vaak in de punten als het gehele team in het hele seizoen van 2023. Bottas werd dit jaar achtste in Bahrein en Qatar, en tiende in Canada en Italië. Zhou Guanyu werd driemaal negende in Australië, Spanje en Qatar. De Fin en de Chinees hebben allebei hun stoeltje behouden voor het volgende seizoen.

Nieuwe identiteit

In augustus 2022 besloot Alfa Romeo zich na het seizoen van 2023 terug te trekken uit de koningsklasse van de autosport. Dit kwam niet lang nadat Audi en Sauber een gloednieuwe samenwerking hadden aangekondigd. De Duitse autogigant zal vanaf 2026 de power units leveren aan het team uit Hinwil. Omdat Alfa Romeo vanaf 2024 dus niet meer meedoet aan de Formule 1, heeft Sauber een nieuwe naam nodig. De keuze is uiteindelijk gevallen op KICK Sauber en de bolide van 2024 zal de KICK Sauber C44 heten. Kick.com is een Australisch streamingsplatform dat sinds afgelopen seizoen al een sponsor is van Sauber. Op maandag 5 februari zal het doek van de nieuwe bolide worden afgetrokken.