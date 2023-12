Verstappen gaat op de latten in winterstop, onzekere toekomst voor F1 in Italië | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 21 december 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft wilde plannen om de winterstop te vieren. Na testdagen op het circuit in Portimão, waarin hij meer dan alleen een Ferrari 296 GT3 blijkt te hebben getest, gaat hij naar Brazilië voor een bruiloft. Vervolgens zal de Nederlander op winterstop gaan en hij hoopt Red Bull niet te hoeven bellen om te melden dat hij een gebroken been heeft opgelopen. Ondertussen heeft Toto Wolff laten weten nog niet eraan te denken om te stoppen als teambaas van Mercedes. Verder is er nog goed nieuws voor Andretti Global, maar is er onzekerheid voor de Formule 1-wedstrijden in Italië.

Wolff weigert aan pensioen te denken: 'Ik heb nog geen vaardige vervanger gevonden'

Toto Wolff heeft er twee zware jaren opzitten met het team van Mercedes en de teambaas hoopt in 2024 eindelijk een stap naar voren te zetten. Ondanks de twee belabberde jaren, peinst Wolff er nog niet over om aan zijn pensioen te denken: "Nee, dat doe ik niet. Ik denk dat ik op mijn gebied van expertise nog altijd bijdragen kan leveren aan het team," vertelde hij aan PlanetF1. De Mercedes-voorman ziet ook nog geen adequate vervanger rondlopen: "Ik heb helaas nog niemand gevonden die meer energie, meer drive en meer vaardigheden heeft. Dat zijn allemaal factoren die naar mijn idee erg belangrijk zijn als teambaas en CEO."

Verstappen testte niet alleen Ferrari, maar ook Audi en Porsche in Portugal

Het is geen geheim dat Max Verstappen achter het stuur is gekropen van een Ferrari 296 GT3 op het Autódromo Internacional do Algarve. Ook is het ondertussen al wel bekend dat hij zijn eigen team wil oprichten. Door middel van een foto vanuit de garage van het Portugese circuit en de livetiming hebben we wellicht een beter inkijkje gekregen van de plannen. De foto's die door de officiële kanalen van Max Verstappen en Verstappen.com werden gedeeld, lieten namelijk alleen zien dat de Nederlander de Ferrari had bestuurd, maar hij blijkt nog meer GT3-auto's in zijn bezit te hebben. Een Audi R8 LMS Evo II evenals twee Porsche 911 GT3 R-bolides, waarvan een van de 991-generatie en een van de nieuwe 992-generatie, zien we ook in de kleuren van Red Bull en Verstappen.com. We zien daarnaast monteurs van GP Elite rondlopen, het Nederlandse team dat met Loek Hartog en Larry ten Voorde veel successen boekt in de Porsche Carrera Cup Deutschland en Porsche Supercup.

Alpine bereidt om toch nog in zee te gaan met Andretti als motorleverancier

General Motors zal pas vanaf 2028 de power units leveren voor Andretti Global, als het nieuwe team wordt toegelaten in de Formule 1, en dus tekende de Amerikaanse formatie een voorlopig contract met Renault, maar deze verliep afgelopen zomer al vanwege het ontzettend lange toelatingsproces van de FIA en de Formule 1. Bruno Famin, de interim-teambaas van Alpine, heeft echter wel goed nieuws: "We zijn weer in gesprek met Andretti en met General Motors en daar zijn we blij mee. Als ze een plekje op de grid krijgen, dan zijn we verheugd om verder te praten. Voor nu staan we als het ware op standby, maar dat komt niet door ons, maar door hoelang het proces duurt wat veel, veel, veel langer is dan verwacht. De FIA nam veel langer de tijd om te reageren dan dat ze op het begin zeiden, en nu ligt de bal bij de Formule 1.

Onzekerheid over toekomst F1 in Italië: 'Renovaties na maanden nog steeds niet begonnen'

Stefano Domenicali heeft de druk erop staan bij het Autodromo Nazionale Monza. De Formule 1-CEO verklaart dat er gesprekken zijn voor een contractverlenging voor de Italiaanse Grand Prix, maar verbaast zich erover dat geplande renovaties nog altijd niet begonnen zijn. Domenicali praat ook met de organisatie in Emilia-Romagna. "We zijn inderdaad nog aan het onderhandelen met Monza en Imola over een mogelijke contractverlenging," verklaarde Domenicali tegenover Rai. "Ik heb goed contact met de autosportfederatie in Italië, maar de renovaties op Monza hadden na de Grand Prix moeten beginnen en ze zijn er in December nog steeds niet mee gestart. Het moet nu in de nabije toekomst begonnen. De druk die ik erop leg, is constructief, maar interne bureaucratieën mogen bepaalde projecten niet kunnen tegenhouden."

Verstappen gaat op de latten in de winterstop: 'Hopelijk breek ik geen been!'

Het jaar zit er na een lang en slopend seizoen op en de coureurs zijn uitgevlogen voor de winterstop. Max Verstappen doet uit de doeken wat hij allemaal van plan is in zijn vakantie en de Nederlander is het niet per se van plan om rustig aan toe doen. Zijn eerste reactie in Talking Bull op de vraag wat hij gaat doen is dan ook duidelijk: "Eten!". Sergio Pérez haakt in: "Niet reizen, dat is de eerste regel." Daar blijkt Verstappen een portie maling aan te hebben: "Dat kan ik niet zeggen. Ik ben nog steeds veel aan het reizen. Ik heb een bruiloft van mijn zwager in Brazilië. Daar breng ik dus de kerst door, want anders reis ik weer terug naar Europa." Vervolgens heeft de Nederlanders na Brazilië nog wel wilde plannen.

Bezoekers GPFans kiezen Dutch Grand Prix als mooiste race van het jaar

Het Formule 1-seizoen zit erop en na 22 races is het Max Verstappen die op overtuigende wijze wereldkampioen wist te worden. Hoewel het kampioenschap zelf niet altijd even spannend is gebleken, hebben we natuurlijk wel een aantal prachtige races gezien. GPFans vroeg de bezoekers welke race nu de mooiste was. De keuze is met een duidelijk percentage van 66 procent gevallen op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, waar Verstappen na een thriller met vallen en opstaan de zege pakte in de regenachtige badplaats. De Grand Prix van Las Vegas ging er na een uitstekend debuut met negen procent van de stemmen vandoor met de tweede plek. De derde plek wordt gedeeld tussen Miami, België, Singapore en Japan. Zij kregen drie procent van de stemmen.