Brian Van Hinthum

Donderdag 21 december 2023 12:08

Het seizoen zit er na een lang en slopend seizoen op en de coureurs zijn uitgevlogen voor de winterstop. Max Verstappen doet uit de doeken wat hij allemaal van plan is in zijn vakantie en de Nederlander is het niet per se van plan om rustig aan toe doen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 kende een flink aantal van 22 races en met het eindigen van de Grand Prix van Abu Dhabi zit deze bomvolle en lange jaargang erop. De heren vlogen de hele wereld over met af en toe zware wisselingen tussen tijdzones en het was in het laatste raceweekend wel duidelijk dat het jaar zijn tol bij veel coureurs, medewerkers en teams zijn tol begon te eisen. Inmiddels kan het vizier richting de winterstop en krijgt men tijd om te batterijen weer op te laden.

Eten en reizen

Verstappen kan met een gerust hart de winterstop in. De Nederlander nam dit seizoen zijn derde wereldbeker uit zijn loopbaan in ontvangst en is de grote favoriet richting de titel van 2024. Zijn eerste reactie in Talking Bull op de vraag wat hij gaat doen is dan ook duidelijk: "Eten!". Sergio Pérez haakt in: "Niet reizen, dat is de eerste regel." Daar blijkt Verstappen een portie maling aan te hebben: "Dat kan ik niet zeggen. Ik ben nog steeds veel aan het reizen. Ik heb een bruiloft van mijn zwager in Brazilië. Daar breng ik dus de kerst door, want anders reis ik weer terug naar Europa."

Geen been breken

Vervolgens heeft de Nederlanders na Brazilië nog wel wilde plannen. "Er zijn daar goede temperaturen. Ik ontsnap de kou, maar vervolgens keer ik terug in de kou. Ik ben al vijf jaar niet wezen skiën. Hopelijk hoef ik het team in januari niet te bellen dat ik mijn been gebroken heb!", lacht Verstappen. Vervolgens is het langzaam maar zeker alweer tijd om het vizier richting het 2024-seizoen te verleggen: "In januari begin je dan langzaam maar zeker weer met werken."