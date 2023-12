Brian Van Hinthum

Het Formule 1-seizoen zit erop en na 22 races is het Max Verstappen die op overtuigende wijze wereldkampioen wist te worden. Hoewel het kampioenschap zelf niet altijd even spannend is gebleken, hebben we natuurlijk wel een aantal prachtige races gezien. GPFans vroeg de bezoekers welke race nu de mooiste was.

Na de enorme verwennerij van 2021 was het in 2022 al een beetje pas op de plaats maken wat betreft een spannend wereldkampioenschap en in 2023 kwam daar nog een schepje bovenop. Verstappen wist op de eerste vier races na zijn ware dominantie te tonen en rende er al vroeg in het seizoen vandoor met de wereldtitel. Door de dominantie van de Nederlander werd het vooraan het veld niet bepaald spannend, al was het in de subtop en het middenveld wél vaak smullen geblazen.

Genoeg moois te beleven

Ondanks het mindere kampioenschap, hebben we wél een aantal prachtige races gezien. Met name in het Europese seizoen zagen we een hoop regen tijdens de weekenden, waardoor we regelmatig met de nodige chaos te maken kregen op de baan. Zo hadden we chaos in Zandvoort, vieren er druppels in Monaco en waren er ook constant dreigende buien op Silverstone. Ook de Grand Prix van Singapore dit jaar mocht er wezen. Na een zinderend slot pakte Carlos Sainz daar de enige overwinning van het jaar af van Red Bull.

Oranje boven

Uiteindelijk hebben de bezoekers van GPFans gesproken over de mooiste race van het seizoen en is de keuze met een duidelijk percentage van 66 procent gevallen op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, waar Verstappen na een thriller met vallen en opstaan de zege pakte in de regenachtige badplaats. De Grand Prix van Las Vegas ging er na een uitstekend debuut met negen procent van de stemmen vandoor met de tweede plek. De derde plek wordt gedeeld tussen Miami, België, Singapore en Japan. Zij kregen drie procent van de stemmen.